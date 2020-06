Lelassult a budapesti lakáspiac: erre már régóta vártak, most éri meg lakást venni?

Április 9-én mutatta be legfrissebb lakáspiaci jelentését az MNB. Ebből kiderült többek között, hogy az új koronavírus-járvány már egy jócskány lelassult állapotában érte a magyar lakáspiacot; a tranzakciószámok beszakadtak; több hosszú távra kiadott bérlemény lett Budapesten, itt árcsökkenés is történt.

- mondta el Nagy Tamás, az MNB főosztályvezetője, a jegybank április 9-én tartott sajtótájékoztatóján, aminek témája a legfrissebb lakáspiaci jelentés volt. Ebben bemutatására került többek között, hogy 2019 végén már országosan stagnáltak a lakásárak, sőt a fővárosban már áresést is megfigyeltek. Ehhez képest országosan az I. negyedév végére 12,3 százalékos lakásárdinamika volt megfigyelhető, Budapesten ez viszont már csak 9,5 százalékos volt. Sőt, idén áprilisban már csak 6 százalékkal kerültek többe átlagosan a budapesti lakások 2019 áprilisához képest.

A jelentés bemutatja azt is, hogy 2019. második részében már érdemben csökkentek a hazai tranzakciószámok. Országosan 10 százalékkal, Budapesten viszont több mint 25 százalékkal. 2020 elején azonban ezek a számok mégjobban bezuhantak. Áprilisban, a mélypontkor Budapesten 70 százalékkal csökkentek a tranzakciószámok, országosan ez 58 százalék volt.

Az új lakások száma is jócskán csökkent 2020. első negyedévében: Budapesten mintegy 15 százalékkal volt kevesebb 2019. hasonló időszakához képest. Az átadások száma azonban nőtt, de ez csak azért van, mert rengeteg hazai projekt érdemi csúszásban van. A csúszások átlagos mértéke pedig már majdnem eléri a négy negyedévet.

Nagy Tamás beszámolt arról is, hogy Magyarországon megnőtt a tipikus alku mérete, főként Budapesten. Ez azt jelenti, hogy az eladók tipikusan sokkal nagyobb mértékben mérsékelték a hirdetési árat a hirdetés ideje alatt. Országosan mintegy 4 százalékkal, Budapesten pedig 3 százalékkal csökkentek általában az árak a hirdetések ideje alatt. Mindez történt úgy, hogy 2020. első negyedévében igen jellemzővé vált a járvány miatt az eladói kivárás.

A jelentés kitért arra is, hogy az új koronavírus-járvány azonnal éreztette a hatását a bérlemények piacán is, főleg Budapest belső kerületeiben is. A hosszú távú bérletre kínált lakások száma itt 10 százalékkal megugrott, miközben átlagosan 20 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető ugyanitt.

