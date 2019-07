Lehetőség, amit kevesen ismernek: biztosan olcsóbb, mint az albérlet

A jelenlegi albérletárak nem egy egyetemista pénztárcájára vannak szabva: jelentős terhet ró a családoknak a felsőoktatásban tanuló gyermek lakhatásának a megoldása, ha nem kerül be kollégiumba. A kollégiumi férőhelyek pedig korlátozottak, és hiába jár valaki a lakóhelyétől akár 100 kilométerre főiskolára, akkor sem biztos, hogy bekerül. Az albérletnél olcsóbb, viszont a kollégiumoknál drágább alternatívát nyújtanak erre a helyzetre a magánkollégiumok. Mutatjuk az árakat.

Az albérletárak főleg a fővárosban, de a vidéki városokban is évről-évre magasabbak, viszont nem minden egyetemista kerül be a jóval pénztárcabarátabb kollégiumokba. Megoldás lehet ilyen helyzetben a magánkollégium, mely még mindig olcsóbb, mint albérletet fizetni. A magánintézményekben lehetőség van egyszemélyes szobát is választani, amire a hagyományos kollégiumokban nincs mód, viszont ennek megvan az ára: 60-65 ezer forint havonta.

A fővárosi Grassalkovich magánkollégium a kétágyas szobákat 45-50 ezer forintért kínálja - egy fő számára havonta.

Van egyágyas szoba is: ezek bérlése már 65 ezer forintra rúg havonta. Ugyanilyen áron van a Garay utcai, a Szív utcai és a Thököly úti magánkollégium is - írja az Eduline. Ha magánkollégiumba jelentkezik valaki, ugyanúgy szerződést kell kötnie, mintha albérletbe menne, melyek jellemzően egy évre szólnak. A Budai Diákhotel 4 fős lakóegységeket kínál felszerelt konyhával és fürdőszobával: itt a bérleti díj 55 ezer forint egy fő részére havonta.

Vannak olyan kollégiumok, ahová csak fiúkat vesznek fel, például a Ferenc körúti Magánkollégiumba is, ahol az egyágyas szobák 80 ezer (65 ezer forint bérleti díj plusz 15 ezer forint rezsi) forintba kerülnek havonta, a kétágyas szobákért pedig 60 ezer (45 ezer plusz 15 ezer) forintot kell fizetni. A lakók itt lakók jelentős része a BME nappali tagozatos hallgatója. A Ludovika téri kollégium ugyanolyan feltételekkel kínál lakhatást, ezt pedig a Semmelweis Egyetem hallgatói választják előszeretettel.

Természetesen olyan magánintézmények is léteznek, ahová csak lányokat vesznek fel: pédául az Üllői úti Magánkollégium, ahol az árak megegyeznek a Ferenc körúti és a Ludovika téri kollégium áraival. Ahogy az albérletek esetében is, a magánkollégiumi elhelyezéskor is kauciót kell fizetnie a diáknak, mely általában 70-80 ezer forint között möozog, ás a szerződés lejártával ugyanúgy visszajár.