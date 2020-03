Lefékezte a gépjárműpiacot a koronavírus: a leállástól nem kell félni

Az gépjárműpiacon rövidtávú, a koronavírus-járvány megakadályozása érdekében hozott intézkedések negatív gazdasági hatásaira számítanak, de az autóipar jelenlegi értékelése alapján a krízist követően megnyíló akvizíciós lehetőségek tovább erősíthetik a piac pozícióját.

A szalonlátogatások számában csak az utóbbi héten érzékelhető visszaesés, míg a megrendelések esetében a hatás később jelentkezhet. Az átmenetileg visszaeső értékesítés és a turizmus leállása miatt leginkább érintett autókölcsönzés lassulásának negatív hatásai érezhetőek, ugyanakkor a szervizszolgáltatások a megszokott rend szerint folynak ma is - derül ki az AutoWallis közleményéből.

Minden lehetőség adott, hogy a jelenlegi helyzet rövidtávú negatív hatásait követően megerősödve, az iparág meghatározó szereplőjeként folytassuk tevékenységünket a magyar és a régiós piacon

- mondta Müllner Zsolt, az AutoWallis Nyrt. elnöke.

Az autógyártók e héten bejelentett, ideiglenesre tervezett leállásai a jelenleg még zavartalan készletellátásában a későbbiekben okozhatnak átmeneti fennakadásokat, de a korlátozó intézkedések visszavonása után a vásárlói aktivitás visszatértével párhuzamosan az ellátási láncok is várhatóan hamar helyreállnak. Mindazonáltal, a vállalati szektor egészéhez hasonlóan a koronavírus megfékezésére hozott intézkedések következményei érinteni fogják nemcsak az autógyárakat, hanem az értéklánc további szereplőit is. Mindez a piac kisebb, kevésbé tőkeerős szereplőit kedvezőtlenebbül érintheti.

A csoport leányvállalatai a mindenkori hatósági szabályozás keretein belül végzik értékesítési és szolgáltatási tevékenységüket és mindent megtéve ügyfelei és dolgozói egészségvédelme és higiéniája érdekében

- emelte ki Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója.

Mindez azt jelenti, hogy jelenleg 15 óráig vannak nyitva a szalonok, míg a szervizszolgáltatás eredeti nyitvatartással zavartalanul üzemel, és ehhez az alkatrészek is rendelkezésre állnak. A szalonok látogatottsága ugyan csökkent az utóbbi napokban, de a megrendelések száma nem, és a visszaigazolt megrendelések teljesítésében sincs fennakadás.

A csoport tagjai az új helyzethez alkalmazkodva már rövid távon költségcsökkentéseket vezettek be ott, ahol ez nem kockáztatja az egészségvédelmet, és számolnak a kormány által elrendelt finanszírozási moratórium, a különböző várható támogatások kedvező hatásaival is. Mindettől függetlenül az AutoWallis Csoport önmagában, bármilyen intézkedés és forrásbevonás nélkül is legalább 12 havi zavartalan működést biztosító tartalékokkal rendelkezik, de természetesen a menedzsment dolgozik a helyzetnek megfelelő rövid és hosszútávú intézkedések megvalósításán.

