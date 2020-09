Koronavírusos Király Linda: alig kapott levegőt, rázta a hideg

Egyre több magyar híresség, sportoló, celeb vall nyíltan arról, hogy elkapta a koronavírust. Most Király Linda is megvallotta, hogy átesett a betegségen, és beszámolt a tüneteiről is. "Olyan volt, mintha egy elefánt ülne a mellkasomon, és nem tudtam egy rendes mély levegőt venni" - írta posztjában.

Király Linda közösségi oldalán jelentette be: hiába tartotta be az óvintézkedéseket, elkapta a vírust.

Miután megtudta, hogy beteg, azonnal karanténba vonult. Mostanra már jól van, de nem volt enyhe lefolyású nála sem a betegség:

Úgy indult az egész, hogy szörnyű migrénem volt és elkezdett folyni az orrom. Mivel én gyerekkorom óta küzdök az allergiával, azt hittem hogy a parlagfű miatt van. Nem volt lázam, nem köhögtem. Aztán elment a szaglásom és akkor már tudtam, hogy ez valami màs és rögtön elmentem tesztre. Mind a 2 teszt pozitív lett. Pàr nappal később indultak a keményebb tünetek. Rázott a hideg, de továbbra sem volt lázam, utána pedig jöttek a légzési nehézségek. Olyan volt, mintha egy elefánt ülne a mellkasomon és nem tudtam egy rendes mély levegőt venni

