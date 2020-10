Kormányinfo: nem fognak bezárni a magyar iskolák az őszi szünet után sem

Nem létezik olyan terv, hogy az őszi szünet után részben visszaállítanánk a digitális oktatást, a kormány elkötelezett amellett, hogy az iskolák normálisan működjenek a 9 napos szünet után is - szögezte Gulyás Gergely a mai kormányinfón a sajtó kérdésére válaszolva. Arról is volt szó, mennyi influenza elleni vakcina áll rendelkezésre, mikor tetőzik a koronavírus járvány.

A kormány nem akar arról véleményt nyilvánítani, mikor érhet a csúcsra a járvány, ez egy egészségügyi kérdés. Jelenleg a vélemények többsége jövő nyárra valószínűsíti azt, hogy lesz vakcina - mondta el Gulyás Gergely miniszter. Továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy ne tervezzen külföldi síelért. A miniszter arról is beszélt: elképzelhető, hogy a hazai sípályákon is lesz korlátozás.

Arra is kitért, hogy mivel továbbra is bizonytalan, mikor indulhat be a külföldi turizmus, ezért szeretnénk, ha a belföldi turizmus ne álljon le. Ennek érdekében döntött a kormány a SZÉP-kártyák kedvezményeinek meghosszabbításáról.

Ismertette: 1,3 millió influenza elleni védőoltás áll rendelkezésre, szükség esetén többet is rendelhet a kormány, az utánpótlás is biztosítható. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a koronavírusjárványnak akkor lesz vége, ha lesz vakcina. Amint van védőoltás, Magyarország 6,5 millió oltóanyaghoz jut 13 milliárd forintért - mondja a miniszter.

