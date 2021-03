Kormányinfó: ekkor nyithatnak az iskolák, holnap döntenek a boltzárról

Ha a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, onnantól számítva egy héten belül nyithatnak az iskolák. A regisztrált tanárok addig megkaphatják az oltást - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Beszélt arról is, hogy a boltok zárva tartásáról holnap fognak dönteni.

A harmadik hullámnak nincs vége, a fertőzések száma növekszik egész Európában, így hazánkban is rossz a helyzet. A szabad lélegeztetési ágykapacitás 1678 darab, a szabad "sima" ágyak száma 10 ezer felett van, de további bővítés is lehetséges. Személyi feltételek is adottak, még ha megfeszített munkára is van szükség a részükről - mondta el Gulyás Gergely.

Sok idős nem regisztált még, őket az országos tisztifőorvos fogja megkeresni levélben. Az idősotthonokban 1 százalék alá csökkent a megbetegedések száma. Ez jól mutatja, hogy még idős korban is minimális lesz a megfertőződés esélye az oltás után.

Ha 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor 1 héten belül kinyitnak az iskolák, tehát a tervek szerint

április 12-én vagy 19-én nyithatnak az iskolák



Még a nyitás előtt a regisztrált tanárokat, óvónőket is be fogják oltani, erről az operatív törzs dönt majd.

Gulyás Gergely kifejtette: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara olyan szabályozásra tett javaslatot, amely minden üzletre azonos elvek alapján vonatkozna: tíz négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhatna benne. Elmondta: az operatív törzs megvizsgálja a javaslat életszerűségét, mert jó lenne ugyan egy ilyen szabályozás, de a húsvét előtt. időben nem tudni, milyen hosszú sorokhoz vezetne.

