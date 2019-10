Komoly bírságot kaphat, aki ezzel fűt: nem tűzrevaló fajta!

Érdemes figyelni mert, ha nem vigyázunk, könnyen belefuthatunk akár egy nem kívánt bírságba is - írja a HelloVidék.

A hét második felére már komolyabb lehűlést mondanak, a legfrissebb előrejelzések szerint a hét közepén hidegfront érkezik záporokkal, helyenként zivatarokkal, élénk széllel. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy végérvényesen elindul a fűtési szezon Magyarországon. Így azokra, akik teljesen, vagy részben fával oldják meg otthonuk temperálását, dolgos hónapok várnak.

Persze egyáltalán nem mindegy, hogy honnan szerezzük be az őszi-téli tüzelőt! Ha nem járjuk körbe a témát alaposan, könnyen belefuthatunk egy nem kívánt bírságba. A közösségi oldalakon például idén is megjelentek azok a hirdetések, amelyek fűt-fát ígérnek, csodafaként mutatnak be egy-egy fatípust, alacsony árat és jó fűtőértéket ígérve mellé. Jó példa erre a császárfa.