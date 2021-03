Kitüntették a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat orvosait: ők kaptak állami elismerést

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak 30 éve van önkéntes orvoscsoportja. Az orvoscsoport jelenleg 108 főből áll, közülük nyolcan kaptak a rászoruló és beteg gyermekekért végzett több évtizedes áldozatos munkájukért állami kitüntetést március 15-e alkalmából. A kitüntetettek - orvosok, egészségügyi vezetők, pedagógus - hosszú évek óta részt vesznek a Szolgálat egészségügyi programjában.

"Önkénteseinket még tavaly, a Gyermekmentő 30 éves születésnapja alkalmából tejesztettük fel a kitüntetésekre. Nagy öröm számunkra, hogy az állam is értékelte azoknak a szakembereknek az áldozatos tevékenységét, akik évek, sőt évtizedek óta támogatják, segítik önkéntesként a gyermekek egészségéért végzett munkánkat. Fontosnak tartom, hogy azok kapjanak kitüntetést, akik kiváló színvonalon végzik a munkájukat, és azon felül még önkéntes munkájukkal is segítik az ország fejlődését, az életkörülmények javítását. Ezúton is köszönjük a Gyermekmentő Szolgálat és az általuk vizsgált, kezelt és meggyógyított gyerekek, szüleik nevében is ezt a csodálatos és elhivatott munkát." - mondta Edvi Péter, az NGYSZ alapító elnöke.

A kitüntetettek:



Dr. Szekeres Márta gyermekszemész, a Budai Gyermekkórház nyugalmazott osztályvezető főorvosa - Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata. Az elmúlt 22 évben több mint negyvennégyszer járt az orvoscsoporttal Erdélyben, ahol vizsgálta és kezelte a gyerekek szemét, és szemüveggel látta el őket. Magyarországon is rengeteg hátrányos helyzetű gyereket látott el, valamint gyógyította a határon túlról biztosítás nélkül érkezett gyerekek százainak a szemét is.

Dr. Püspöki Gabriella gyermekgyógyász, a Pikler Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa - Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata. 1992 óta vesz részt az önkéntes orvoscsoport erdélyi szűrőprogramjában. Magyarországon gyermekek ezreit vizsgálta önkéntesként a Gyermekmentő kérésére.

Dr. Szarvas Dalma gyermekgyógyász, a Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály nyugalmazott főorvosa - Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata. 1995 óta vesz részt az önkéntes orvoscsoport erdélyi szűrőprogramjában. Magyarországi munkája során gyerekek tízezreit vizsgálta és gyógyította.

Dr. Szepesi János szülész-nőgyógyász, a Péterfy Sándor Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, az NGYSZ Egészségügyi Bizottságának elnöke - Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata. Az erdélyi orvosi körutakon nőgyógyászati szűréseket végzett, a szükségessé váló kezeléseket és műtéteket Magyarországon végezte el. Szakmai előadásokat és továbbképzéseket tartott határon túli kollegáinak Erdélyben és Magyarországon is.

Prof. Dr. Hacki Tamás fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, a Regensburgi Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikájának nyugalmazott professzora, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika orvosa, egyetemi tanár - Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata. Rendszeresen részt vesz az erdélyi gyógyító körutakon. 2019-ben az ő szakmai vezetésével jött létre az NGYSZ foniátriai, fül-orr-gégészeti, logopédiai és audiológiai szakrendelője a Teréz körúton, amely rászoruló gyermekek komplex diagnosztikáját, kezelését teszi lehetővé. A Gyermekmentő az ő szakmai tanácsadása alapján szerelte fel a legmodernebb eszközökkel a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának egyik vizsgáló- és kezelőhelyiségét.

Dr. Tar Gyöngyi Hargita megyei tiszti főorvos, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője - Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata. 1990 óta segíti az NGYSZ Erdélyben végzett munkáját. Sokat tesz a magyar és székelyföldi orvoskapcsolatok fejlesztésért, továbbképzések megvalósításáért.

Dr. Bokor Márton gyermekgyógyász, családorvos, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója - Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata. 30 éve ápolja a magyar és erdélyi orvosok szakmai kapcsolatát, segíti az önkéntes orvosok erdélyi munkavégzését. Ő az a kolléga, akit ha az éjszaka közepén felhívunk azzal a kéréssel, hogy menjen ki egy beteg gyerekhez, akkor azt habozás nélkül megtette.

Kurkó István pedagógus, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola 3. számú Cseraljai Általános Iskola igazgatója - Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata. 22 éve segíti az NGYSZ erdélyi munkájának szervezését, előkészítését. Az ő nevéhez fűződik a Kurutty országos tanulmányi vetélkedő ötlete és megvalósítása, valamint ő a főszervezője a gyerekek Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupájának.

Címlapkép: Getty Images