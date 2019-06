Kiszorul, aki nem igényli? Ezeket a változásokat hozza magával a csok bővítés

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs hatása együttesen mutatkozik meg az új lakóparkok számában: egyedül 2019 első negyedévében 114 új lakóprojekt és ezzel együtt 3396 lakás kapott építési engedélyt. Július elsejétől azonban fellendülés várható a használt ingatlanok piacán is, mivel a kibővített CSOK kedvezményes hitelfelvételi lehetőséget kínál használt lakásokra is. A falusi CSOK révén pedig összesen 2800 kistelepülésen igényelhető nyár közepétől állami támogatás, amelyből olyan települések profitálhatnak, mint Abádszalók, Fonyód, Balatonvilágos, Balatonszepezd vagy Mátraszentimre.

Drasztikus növekedésnek indult 2016-ot követően az újépítésű lakásokra kiadott engedélyek száma: a legtöbb új projektet 2017 első negyedévében regisztrálták, ekkor 119 új projektben összesen 3908 lakás kapott építési engedélyt. Soóki- Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint ennek oka pedig a CSOK-ban és a kedvezményes áfakulcsban egyaránt keresendő. Szintén 2017-es év volt a nyertes az egész évre vonatkozó lakásépítési engedélyek számát tekintve, ugyanis csak abban az évben 12 870 engedélyt adtak ki a hatóságok. Az idei év kicsit lassabban indult: az első negyedévben regisztrált 114 új lakóprojektben épülő 3396 lakás azonban nem marad el sokkal a korábbi két év számaitól.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény hatása legerőteljesebben az újonnan épülő lakások méretében mutatkozik meg: az MNB által közzétett Lakáspiaci jelentésből kiderül, hogy az állami kedvezmények életbe lépése óta jelentősen megnövekedett az 50 és 55 négyzetméter közötti, valamint a 65 négyzetméter feletti lakások aránya az új projektekben. - mondja Soóki-Tóth Gábor.

A CSOK előtt legnagyobb számban épülő 45 négyzetméteres új lakások mérete felfelé tolódik és a fejlesztők a minimum 50 négyzetméter alapterületű lakásokat építik a legnagyobb számban.

Az állami kedvezmények bevezetése egyértelműen hatott a lakások értékesítési idejére is: a legnagyobb változás 2018-hoz viszonyítva figyelhető meg, ugyanis ebben az egy éves periódusban átlagosan 5 nappal csökkent a téglalakások értékesítéséhez szükséges időtartam, miközben a panellakások értékesítési ideje ugyanennyivel nőt. Meglepő módon a családi házak értékesítési idejében idáig nem történt változás, azonban a július 1-től életbe lépő kiterjesztett CSOK várhatóan elmozdítja ezt a mutatót.

Az értékesítési tapasztalataink alapján 2019-es év a vártnál álmosabban indult, ezért feltételezhetjük, hogy a vevők egy része kivár július 1-ig, hogy kihasználhassa a kibővített állami kedvezmények által nyújtott előnyöket.

- mondja Soóki-Tóth Gábor. Az elmúlt két évben Budapesten és a vidéki megyei jogú városokban egyaránt 35 százalékkal emelkedtek az újlakás árak. Budapest belvárosában az élénk befektetői kereslet okán a beruházók nagyobb arányban építenek kisebb lakásokat, emiatt a kedvezményt igénylők által generált kereslet a külső kerületekre irányul, ahol a lakások nagyobb átlagos mérete miatt könnyebb a CSOK feltételeinek megfelelő otthont találni. Ennek eredményeképp a külső IV., XVIII., és XIX. kerületekben az átlagosnál nagyobb mértékben nőttek az újépítésű lakások árai az elmúlt két év során. Vidéken a legtöbb CSOK-ra alkalmas lakás a vidéki régióközpontokban épül, ahol a vidéki átlagnál szintén nagyobb mértékű volt az áremelkedés mértéke.

A bejelentett és július 1-től érvénybelépő szabályozás várhatóan a használt piac felé mozdítja a keresletet.

Ekkortól ugyanis az eddig csak új lakásokra igényelhető kedvezményes hitel már használt lakások vásárlásához is felvehető lesz. A falusi CSOK-ban megnevezett közel 2800 településen az állam szintén segíti a használt ingatlan vásárlását. Abádszalók, Fonyód, Balatonvilágos, Balatonszepezd, Mátraszentimre csak néhány azon kedvelt települések sorából, akik profitálhatnak a támogatások révén. Az Otthon Centrum a kedvezmények bővítése nyomán enyhén növekedő tranzakciószámokra számít országos szinten: főként a nagyvárosok vonzáskörzetében található települések ingatlanpiaca lendülhet fel, ahol a nyugodt kertvárosi környezet és a közeli nagyváros által biztosított munkalehetőség együtt kínál vonzó alternatívát. A városokban és azok környékén jelenleg is tapasztalható pozitív vándorlási mérleg a módosítások életbe lépését követően sem fog változni, a rurális térségekben azonban ennek ellenére tovább nő a jövőben is az elvándorló lakosság aránya.