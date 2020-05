Kiszámoltuk: ennyi idő alatt térül meg egy kerti medence

Az országban jelenleg 22 aquapark üzemel, emellett számtalan strand van, ahol hűsölhetsz a nagy melegben. A járvány ugyanakkor teljesen átírja az idei nyarat: egyre több család tervezi, hogy otthon "nyaral" a járványveszély miatt. Ennek megfelelően a kerti medencék is nagyot futnak. Most kiszámoltuk, mennyit spórolhatsz, ha strand, vagy aquapark helyett csak egy felállítható medencét veszel.



Bár még a fürdők, strandok, aquaparkok nem igazán nyitottak ki, de az enyhítések nyomán ez bármikor bekövetkezhet. Ugyanakkor a járványhelyzet teljesen átírja a 2020-as nyári szezont, hiszen sokan még a korlátozások enyhítésének ellenére sem szívesen mennek például nyaralni, strandolni. Mint ahogy a Pénzcentrum is megírta, a nagy áruházak rohamra számítanak a kertimedence-osztályokon.

Hiszen így az óvatosabbaknak sem kell lemondaniuk a pancsolásról a tomboló hőségben, nekik találták ki például a felállítható kerti medencéket. Ezek segítségével még a "maradj otthon" jegyében is lehűtheti magát a család, és még más emberekkel sem kell érintkezni közben, bevállalva a fertőzés kockázatát.

Emellett egy sokkal kellemesebb vonzata is van a dolognak: rengeteg pénzt lehet spórolni, ha egy család a kerti medencében pancsol a strandok helyett. Korábban az áruházak azt mondták, hogy a vásárlók leginkább a merevfalú, tartósabb medencéket keresik, úgyhogy a Pénzcentrum most megnézte, hogy hány fürdőbelépő árából lehet venni egy viszonylag masszív kerti pancsolót. Egy gyors keresés után ki is derült, hogy kb. 50 ezer forintból már simán kijön egy akkora, amiben egy négytagú család simán elhűsöl. Viszonyításképpen megnéztük, mennyi a belépő az öt legismertebb aquaparkba, fürdőbe.

A mogyoródi Aquarénába tavaly nyáron 7500 volt egy felnőttjegy, a diákok, idősek belépője 6000 forint, a 10 év alatti gyerekek pedig 3500-ért mehettek be. Na, ha a négytagú család ide menne, mondjuk két felnőtt, egy diák és egy gyerek, akkor összesen 24 500 forint lenne a kaland - plusz az étel-ital. Gyakorlatilag két Aquaréna-látogatásból kijön az otthoni medence.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben van családi belépő, amivel két felnőtt és két gyerk a főszezonban 13 200 forintért mehet be. Kevesebb, mint négy alkalom árából lehetne megvásárolni a fent említett kerti medencét.

A Zalakarosi Fürdőben főszezonban 5200 a felnőttjegy, 6 éves kor felett 4100-at kell fizetni, 3-6 éveseknek pedig egy ezrest. De van családi jegy is (két felnőtt, két diák) 16 100 forintért. Mi most úgy vettük, hogy a két gyerek hat éven felüli, így a képzeletbeli család a kedvezményes, 16 100 forintos jegyet választaná. Így kb. három alkalomból kijön a kerti medence ára.

Az Aquaworld árlistája szerint két felnőtt és két 14 éven aluli gyermed 16 990 forintért vehet családi jegyet, úgyhogy itt is kb. három alkalom után térülne meg az otthoni pancsolás.

Megnéztünk egy strandot is: a Kaposvári Virágfürdőbe a nyári kombinált napijegy felnőtteknek 3300 forint, gyerekeknek, nyugdíjasoknak pedig 2300 forintba kerül. Így jön ki a négytagú családunknak a 11 200 forintos belépő, így pedig az 50 ezres otthoni medence kevesebb, mint öt alkalommal térülne meg.

Címlapkép: Getty Images