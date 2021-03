Kijöttek a számok: nagyon megdobta a rezsit a homeoffice

A lakossági áram- és földgázfogyasztás is nőtt tavaly, melynek egyik oka feltehetőleg a homeoffice-ra való átállás volt - áll a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal összegzésében.

Az átalánydíjat fizetők közül sokan kapták meg a napokban az éves elszámoló számlát, amely a tavalyinál jóval magasabb, de az áramot és földgázt havi fogyasztás után fizetők is érzékelhették, hogy többet fogyasztottak tavaly, mint egy évvel korábban, közölte a növekedés.hu kérdésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A portál kíváncsi volt, hogyan hatott a homeoffice, illetve a digitális oktatás a magyarok rezsicsekkjeire: kiderült, hogy a lakossági földgázfogyasztás 7 százalékkal emelkedett 2020-ban az előző évhez képest. A hatóság szerint a lakossági keresletnövekedésnek több oka is lehet.

Egyrészt jelentősen nőtt az átadott új lakások száma, ahol továbbra is a földgázzal való fűtés a leggyakoribb választás, másrészt az alternatív fűtési módok, mint például a tűzifa ára, fokozatosan emelkedett a gáztüzeléshez képest, illetve a lignit iránti kereslet is csökkent. Emellett elsősorban az év utolsó hónapjaiban a home office elterjedése miatt is emelkedhetett meg a lakossági fűtési igény.

A lakossági villamosenergia-kereslet 4 százalékkal emelkedett 2020-ban. A gázkereslethez hasonlóan, az őszi, homeoffice-időszakban nőtt a fogyasztás.

