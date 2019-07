Kihirdették a ponthatárokat: az ingatlanárak árai máris az egekben

A felvételi ponthatárok kihirdetését követően idén is sok diák számára kezdődik meg a roham a bérelhető, vagy megvásárolható ingatlanokért. A fővárosban az árak emelkedése tovább folytatódott az utóbbi két évben, sok kerületben a 20 százalékot is meghaladta a drágulás mértéke. A elemzők szerint ugyanakkor a fővárosihoz képest az árak jóval alacsonyabbak lehetnek a legnagyobb egyetemi kampuszoknak helyet adó vidéki városokban. Az elemzés alapján Budapesten és vidéken is lehetnek olyan területek, ahol még mindig jobban megéri vásárolni, mint bérelni.

A fiatalok által kedvelt budapesti belvárosi kerületek lakásárai jelentősen emelkedtek az elmúlt tíz évben. A növekedésben a Palotanegyed vezetett, de több, mint duplájára emelkedtek a gazdát cserélt ingatlanok fajlagos árai Újlipótvárosban, Belső-, és Külső-Erzsébetvárosban, és az V. kerületben is. Azonban nem csak a belvárosi kerületek számítanak a hallgatók kiemelt célpontjainak a lakhatást illetően, hanem a nagy egyetemeknek helyet adó városrészek is. Ezek esetében is igaz, hogy, aki itt akar lakást venni, annak lényegesen magasabb árakkal kell számolnia az elmúlt évek látványos drágulásának köszönhetően - olvasható a TAKARÉK Index elemzésében.

2008 és 2018 között a négyzetméterenként fizetendő összegek több esetben is duplázódtak,

így például Lágymányoson, Szentimrevárosban és Újlakon. Bár, akadnak az előbb említett helyszíneknél lényegesen alacsonyabb árnövekedést tapasztalók, összességében minden kerület esetében bőven 60 százalék feletti különbségek mérhetőek a 2008 és a 2018-as fajlagos értékesítési árak között.

Ha valaki olcsóbban szeretne ingatlant vásárolni, annak érdemes az előbb említett helyszínekhez közel, de kicsit a városhatár irányába keresgélnie. Az áremelkedés ugyan itt is jelentős volt az elmúlt 10 évben, de az árak többségében alacsonyabbak, mint a beljebb lévő, egyetemekhez közeli helyeken, vagy a belvárosban.

Az árak emelkedése az utóbbi évben is nagyon látványos volt, sok helyen a 20 százalékot is meghaladta. A gazdát cserélt ingatlanok átlagos fajlagos ára a legtöbbet Óbudán és Lágymányoson emelkedett, körülbelül 22 százalékkal, míg a vizsgált fővárosi egyetemi helyszínek közül a legkisebb árváltozás Belső-Terézvárost (14%) és az I. kerületet (16%) jellemezte.

Ennek ellenére az utóbbi két terület továbbra is a második és harmadik legdrágábbnak számított. A legmagasabb, 800 ezer forintot is meghaladó átlagos fajlagos értékesítési árakkal rendelkező V. kerület után Belső-Terézvárosban és az I. kerületben is közelítették a 700 ezer forintot a négyzetméterenként fizetendő összegek. De a XI. kerület egyetemi helyszínein vásárlók sincsenek könnyű helyzetben, itt is 600 ezer forint körüli összeget kell fizetni a lakások négyzetméteréért. Az előbbieknél valamivel olcsóbbnak tűnt Belső-Ferencváros és a Palotanegyed, ahol átlagosan 536 ezer forint környékén mozogtak a fajlagos átlagárak, míg a népszerű egyetemi központok közül egyedül Óbudán és Nagyzuglóban volt 500 ezer forint alatt a négyzetméterár.

Ha valaki a vásárláson töri a fejét, lényegesen sokat spórolhat, ha kompromisszumot kötve a belváros és az egyetemhez közeli helyszínek helyett inkább kicsit külsőbb részeken néz körbe a lakások között. Újlipótvároshoz képest például Angyalföldön már közel 80 ezer forinttal alacsonyabbak (545 ezer Ft) az átlagos fajlagos árak, de Újpest vagy a XV. kerület választásával is jelentőset, nagyjából 200 ezer forintot lehet spórolni átlagosan négyzetméterenként.

Szintén ugyanennyi takarítható meg, ha Lágymányos és Szentimreváros helyett a XXII. kerületet választják. Belső-Ferencváros esetében is hasonló a helyzet, a József-Attila lakótelep 100 ezer forinttal olcsóbb fajlagosan, míg a XIX. és a XVIII. kerületben 175-176 ezer forinttal alacsonyabb átlagárakkal lehet számolni.