Kifogytál a sorozat- és filmötletekből? Mutatjuk, mit néznek a héten a magyar nézők

A korlátozások szigorítása és a járvány harmadik hullámának alakulása idén tavasszal is azt eredményezheti, hogy sok magyar kényszerül a szabadidejét a négy fal között tölteni. Eddig is sokan ütötték el úgy az időt otthon, hogy bepótolták az elmúlt évek film- és sorozattermését, és szerencsére - ha nem is olyan nagy ütemben, mint korábban - érkeznek az új tartalmak is. Mutatjuk, hogy ezen a héten milyen újdonságok érkeznek a streamingre.

Az HBO GO kínálatában március 15-e hétfőtől elérhető az Allen kontra Farrow első évadának negyedik (utolsó) része, melyben a díjnyertes dokumentumfilmesek, Kirby Dick, Amy Ziering és a producer Amy Herdy sorozata, amely Hollywood egyik leghírhedtebb és legnagyobb nyilvánosságot kapott botrányának, Woody Allen állítólagos szexuális bántalmazásának a nyomába ered. A sorozat feltárja az ellentmondásos ügy részleteit, beleértve az indulatoktól fűtött gyermekelhelyezési pert is. Érkezik a John Oliver Show új epizódja is.

A filmkínálatba pedig bekerül a Csoda csajok című vígjáték, melyben Laurie az ambiciózus fiatal nő íróként próbál hírnevet szerezni magának, Clara pedig a közösségi média szupersztárja hatalmas követőtáborral. Az Instagramon mesésnek tűnő élete miatt ő a tökéletes reklámarc, akivel szívesen dolgoznak együtt a legnívósabb márkák és termékek. Elizabeth, a feminista lázadó folyamatosan megkérdőjelezi az ideális nő társadalmi definícióját. A három teljesen különböző lány közötti barátság szakítószilárdságát komoly tesztnek vetik alá azon a nyáron, amikor Laurie ízelítőt kap a hírnévből, Clara élete zátonyra fut, Elizabethnek pedig színt kell vallania kettőjük között vergődve. Szórakoztató látlelet a paradoxonokról, amelyekkel a fiatal nők szembesülnek modern világunkban, ahol az internetes lájkok váltak a végső értékmérővé.

Kedden jön a Batwoman második évadának 9. epizódja, vagyis a zárás, és a Spencer harmadik évadának 9. epizódja.

Szerdán válik elérhetővé a Mayans M.C. harmadik évada, ez a Kemény motorosok saga spin-offja a Jackson "Jax" Teller utáni világban játszódik. Ezekiel EZ Reyes kiszabadul a börtönből, és visszatér az amerikai-mexikói határon lévő kisvárosba. A 3. évadban EZ teljesértű tagja lett a klubnak, annak minden előnyével és hátrányával.

Folytatódik a Superman & Lois első évada a negyedik epizóddal, amelyben miután éveken keresztül az emberiség kiirtására törekvő megalomániás gonosztevők, a Metropolisban pusztítást végző szörnyek és idegen betolakodók ellen küzdöttek, a világ leghíresebb szuperhőse, Acélember, más néven Clark Kent (Tyler Hoechlin) és a képregényekből ismert leghíresebb újságíró, Lois Lane (Elizabeth Tulloch) szembesülnek életük eddigi legnagyobb kihívásaival. Korunk társadalmában dolgozó szülőként próbálnak megfelelni az egymásnak sokszor ellentmondó szerepeknek, ám a fiúk nevelése közben azzal is foglalkozniuk kell, hogy Jonathan (Jordan Elsass) és Jordan (Alexander Garfin) felnőve örökölhetik-e apjuk kriptoni szuperképességeit.

Csütörtökön az X generáció jelentkezik két új résszel. Ebben a sötét hangulatú coming of age dramedy sorozatban középiskolás diákok sokszínű csoportjának útkeresését követhetjük ellentmondásos világunkban, amelynek minden percét áthatja valamilyen formában a közösségi média jelenléte. A diákcsoport tagjai változatos módon fedezik fel a modern szexualitást (beleértve a segédeszközöket és minden mást), és egyúttal keresik saját szexuális identitásukat is, és ezzel komolyan próbára teszik konzervatív közösségükben az élettel, a szeretettel és a családdal kapcsolatos mélyen gyökerező meggyőződéseket. A több aspektusból is a Euphoriához hasonlított sorozat hitelesen mutatja be a szemünk előtt felnövő generáció, illetve a tinédzserlét frusztráló, furcsa, fájdalmas, de ugyanakkor örömteli és vidám perceit.

Folytatódik a Fehér hó negyedik évada is a 4. résszel, melynek főszereplője maga a kokain: a történet Los Angelesben, 1984 nyarán indul, amikor is a kokain tűzvészként terjed a város South Central negyedében. A crack pusztítása alapjaiban változtatta meg a városrész életét, kultúráját. A rendőrséget felkészületlenül érte mindez, nehezen reagál a veszélyre. Míg a bűnüldöző szervek a járványt próbálják megfékezni, Teddy McDonald és a CIA azért dolgozik, hogy fekete ügyletekből fedezze a kommunizmus elleni háborút Közép-Amerikában. A sorozat több karakter történetét követi, akiknek élete keresztezi egymást.

Érkezik a Margaret Atwood: A szavak ereje című doksifilm, melyből megtudhatják a nézők például A szolgálólány meséje mára világhírűvé vált írónőjéről, hogy sosem gondolta, hogy népszerű író lesz belőle - egyszerűen csak jó író akart lenni. Nancy Lang és Peter Raymont rendezők és forgatócsoportjuk egy éven át filmezték Atwood és néhai párja, Graeme Gibson életét, köztük az előadói körutakat és családi összejöveteleket, vagy A szolgálólány meséjének forgatását, amely Atwood 1985-ös regénye alapján készült. A film a barátok, a család és maga Atwood által megosztott személyes történetekből építkezik, és bepillantást enged a kanadai vadonban töltött gyermekkorába és korai éveibe, amikor a költészettel kísérletezett, továbbá legutolsó regényének, a Testamentumoknak a befejezése kapcsán írói gyakorlatába is.

Jön a várva várt - vagy legalábbis igencsak beharangozott - Snyder-cut, vagyis a Zack Snyder: Az Igazság Ligája. Az film korábbi verziója - mondjuk így - nem aratott osztatlan sikert a nézők, és főként a DC-rajongók körében. Ez az újravágott verzió talán jobb fogadtatásra talál. A történet szerint Bruce Wayne (Ben Affleck) nem engedheti, hogy Superman (Henry Cavill) végső önfeláldozása hiábavaló legyen, ezért összefog Diana Prince-szel (Gal Gadot), akivel olyan metahumánokból álló csapatot akarnak összeállítani, amely képes lesz megvédeni világunkat egy közelgő, katasztrofális méretű fenyegetéssel szemben.

Ezzel egyidőben elérhetővé válik az "eredeti", 2017-es Az Igazság Ligája is.

Pénteken folytatódik új résszel a Legacies - A sötétség öröksége és Az ifjú Sheldon is, mely az Agymenők spin-off sorozataként hihetetlen népszerűségre tett szert.

Szombaton kerül a kínálatba a Bestiáda című krimifilm, mely úgy indul, hogy egy nő eltűnik a hóviharban, de autóját felfedezik egy elhagyatott úton, amely egy néhány elszigetelt, a túlélésért küzdő tanyából álló távoli kis falu felé vezet. A csendőrség nem tudja, milyen nyomon induljon el, bár öt ember is van, aki valahogy kapcsolódik a nő eltűnéséhez. Ám mindegyiknek megvan a maga kis titka. Lebilincselő és mesterien felépített thriller egy boldogtalan házasságban élő nő végzetéről és öt másik emberhez fűződő rejtélyes kapcsolatának kínzó következményeiről.

Vasárnaptól pedig nézhető a Nap nap után című romantikus fantasy. Ebben a 16 éves Rhiannon beleszeret egy A nevű titokzatos szellembe, aki minden nap más testet foglal el. A páratlan páros két tagja minden nap azért igyekszik, hogy egymásra találjanak, és sosem tudják, mit - és kit - hoz a következő nap.

Felkerül az online tékába A világ végéig című dráma is, melyben az ötéves Florence édesapja kómába esik, és a kislány nem érti, mi történik vele. Úgy tűnik, sem az érintése, sem a szavai nem képesek elérni őt, így a kislánynak az a benyomása, hogy apja otthagyta őket. Flo édesanyja, Julia megpróbálja elmagyarázni, hogy "apa velünk van, de mégis messze van". Flo véget nem érő kérdései arra késztetik Juliát, hogy történeteket találjon ki apja hollétéről. A lakásuk falán lévő kép, ami a Holdat ábrázolja, megihleti a kislányt, mert illik gyermeki világképébe a gondolat, hogy apukája a Holdra utazott. A kis Flo innentől saját világot kezd el megálmodni magának, de vajon gyermeki hite elegendő-e ahhoz, hogy édesapját visszahozza a halálból?

Címlapkép: Getty Images