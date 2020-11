Kifakadt a Házasodna a gazda Szabolcs gazdája: ilyen régen nem volt

Galántai Szabolcs, az RTL Klubon futott Házasodna a gazda Szabolcs gazdája Baján él és egy 25 hektáros almást mondhat magáénak. A HelloVidéknek dott hosszú interjúban beszél az indulásról, a motivációiról és hogyan védekezik a klímaváltozás hatásai ellen.

Voltak terveim, álmaim gyerekkoromban, amiket szerettem volna megvalósítani, bár egy ideig nem körvonalazódott, hogy melyik lesz az a szakterület, amin belül ezeknek a feltételeit meg tudom teremteni. A családnak volt egy gazdasága, ott tevékenykedtem gyerekkoromtól kezdve, így a munkafázisokat, műveleteket elsajátíthattam

- mesélt a kezdetekről Galántai Szabolcs, az RTL Klubon futott Házasodna a gazda Szabolcs gazdája a HelloVidéknek.

Arra a kérdésre, hogy tart-e a klímaváltozástól, azt felelte, a jelek már most is nagyon markánsak, egyértelmű, hogy változik Magyarország klímája "Ezért is tettünk mindenhova jéghálót. Amikor elkezdtem a gyümölcstermesztést, ez még alig-alig volt jellemző, hiszen jégverés is ritkán volt."

