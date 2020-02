Kiadták a figyelmeztetést: iszonyatos szél söpör végig az országon ma is

Erősen viharos széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az Alpokalján akár 100 km/h-s gyorsasággal is fújhat.

Az északnyugati, északi szél az ország nagy részén tovább erősödik, legkevésbé a középső-északi országrészben (Pest, Nógrád, Heves térségében), ahol inkább csak kevesebb helyen és csak átmenetileg érheti el a 70-80 km/h-t.

Másutt a legerősebb széllökések döntően 70-95 km/h között alakulnak, de leginkább a déli, délutáni órákban a Dunántúl nyugati felén (azon belül is kiemelten az Alpokalja, Zalai-dombság, Bakony térségében) 100 km/h-t meghaladó széllökés is előfordulhat. Emellett a Dunántúl más részein, illetve esetleg a Tiszántúlon, Tisza vonalában, északkeleten is előfordulhat egy-két 95-100 km/h körüli lökés.

Az szél az éjszaka második felében kezd el veszíteni az erejéből, és csütörtökön napközben ugyan még többfelé lesz erős, de már csak a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein fordulhat elő egy-egy viharos közeli (~60 km/h) lökés.

