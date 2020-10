Ki nem találod, melyik a leggyakrabban ellenőrzött hazai élelmiszer

Tiszta, finom, friss - ezek a legfontosabb tulajdonságok, amiket elvárunk a hazai csapvíztől, derül ki egy nyáron végzett lakossági felmérésből. Nem csoda, hiszen a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerünk. Mégis, ivóvízként a felhasználási listán csupán ötödik helyen szerepel a csapvíz, ugyanis tisztálkodásra, mosásra, főzésre és takarításra is többen használják azt.

A vízszolgáltató cégek által megtisztított, iható csapvíz 0-24 órában rendelkezésre áll a lakásunkban, akár a tizedik emeleten is. Annak érdekében, hogy a csapvizünk a nap 24 órájában tiszta és egészséges legyen, a szolgáltatók és az egészségügyi hatóságok 68 különböző - fizikai, kémiai, mikrobiológiai, bakteriológiai és radiológiai - vizsgálatnak vetik alá a csapvizet nap mint nap!

A szervezetünk számára szükség és értékes ásványi sókat azonban az ivóvízben meghagyják, így a megfelelő mennyiségű tiszta ivóvíz elfogyasztása hozzájárul szervezetünk egészséges működéséhez. Abba viszont csak ritkán gondolunk bele, hogy a csapvíz minősége a víztisztítótól a csapból kiengedésig bizony sokat változhat. A csapvíz minőségét ugyanis a hálózat és a lakásunkban lévő vízvezetékcsövek állapota is nagymértékben befolyásolhatja, ezért fontos az elöregedő magyar vízvezetékrendszer fejlesztése, felújítása.

Mire használjuk a tiszta ivóvizet?

Talán meglepő, de valójában nem ivásra, hanem tisztálkodásra, mosásra, főzésre és takarításra használják legtöbben a csapvizet, és az ivóvízfogyasztás csak az ötödik helyen szerepel a felhasználási listán. Emellett a lakosság közel harmada (30,9%) kerti locsolóvízként, durván minden ötödik ember (21,3%) pedig autómosásra is használja a tiszta csapvizet. Ennek a sokrétű, folyamatos mindennapi felhasználásnak az egyetlen fenntartható és költséghatékony módja pedig kizárólag a csapvíz.

Akik csapvizet isznak, azok közül 10-ből 9-en (88,1%) rendszeresen, mindennap ezt isszák - nagyon helyesen, hiszen nem csak tiszta, egészséges, de kényelmes is, hiszen folyamatosan elérhető a lakásunkban, és még csomagolási hulladék sem keletkezik vele. Akik az átlagosnál magasabb arányban isznak csapvizet, azok a férfiak, a 65 éven felüli korosztály, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a nagyobb településeken élők és azok, akik az átlagosnál jobb anyagi helyzetben vannak.

"A tiszta ivóvíz a legértékesebb forrásaink egyike. Ezért veszünk részt aktívan abban a társadalmi szemléletformálásban, amelynek célja, hogy a természetes vízkör védelme mellett most a hazai települési vízgazdálkodás is figyelmet kapjon" - mondta Dr. Samu Andrea, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője a civil szervezet kampány kapcsán. "Meg kell tanulnunk értékként tekinteni arra, hogy a természet vizet nyújt számunkra, amelyből a szolgáltatók ivóvizet állítanak elő, és biztosítanunk kell, hogy ez a jövőben is jó minőségben juthasson el a lakossághoz. Most induló közösségi média kampányunkban is a csapvíz értékére hívjuk fel a figyelmet, ezzel szeretnénk tudatosítani, hogy az ivóvíz útját a földtani rendszerek épségétől kezdve egészen a csapig óvni és biztonságosan fenntartani szükséges" - fejezte be a szakértő.

Címlapkép: Getty Images