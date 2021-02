Ki nem találnád, hol nyílik mozi Budapesten: gyerekbiztos lesz, akadálymentes és környezetbarát

Az idén 10 éves bevásárlóközpont a környék lakói és az agglomerációban élők örömére egy több mint 1200 fő befogadására alkalmas multiplex mozit nyit a KULTIK mozihálózat üzemeltetésében. A plázával kapcsolatos egyik legnagyobb beruházás idén tavasszal veszi kezdetét és várhatóan 12-14 hónapig tart. A megnyitáskor a vendégeket 9 moziterem várja majd, ebből 3 VIP felszereltségű lesz. Az új mozi számos technikai újdonságot vonultat fel, többek között itt lesz az ország legnagyobb vetítővászna is.

"A KÖKI-ben a korlátozások alatt sem állnak meg a fejlesztések. Ezt az átmeneti időszakot többek között arra használjuk fel, hogy mire visszatér az élet a normális kerékvágásba a mozi is elkészülhessen. Minden fejlesztésnél Kőbánya-Kispest és vonzáskörzetének igényeit tartjuk szem előtt, ezért is vágtunk bele ebbe a nem mindennapi projektbe" - mondta el Harasta Gábor, a KÖKI Bevásárlóközpont center menedzsere, aki hozzátette, hogy a járványhelyzet alakulásának függvényében

a mozi megnyitását a jövő év elejére tervezik.

A látványtervek elkészültek, a kivitelezés pedig hamarosan kezdetét veszi. "Akik régóta hiányolták a mozit a KÖKI-ben, azokat kárpótolhatja, hogy a KULTIK KÖKI hazánkban egyedülálló színvonalú vetítőrendszerrel büszkélkedhet majd. (...) Szintén kuriózum lesz a hazai mozik kínálatában a D-Box VIP terem, ahol a nézők a filmmel együtt mozgó speciális székekben a mozizás új dimenzióját tapasztalhatják meg." - mondta el Szabó Krisztián, a KULTIK ügyvezető igazgatója.

"Nem csak hangélményben és látványban lesz egyedülálló a KULTIK KÖKI, hanem megjelenésében is. A mozi hatalmas belső terei az elegancia mellett a modern mozik stílusjegyeit hordozzák majd magukon. A maximális kényelem jegyében a mozi alsó szintjén egy büfét, az emeleten pedig egy kávézót találnak majd a látogatók. A gyermekekre is gondoltak a tervezők, őket egy külön a számukra tervezett játszórészleggel várják majd. Az emeleten található összes terem akadálymentes lesz és mindegyikben helyet kapnak páros fekvőszékek is. A felhőtlen szórakozás élménye mellett a fenntarthatóságra is komoly hangsúlyt fektet a KULTIK KÖKI: valódi zöld moziként működik majd, környezetbarát csomagolóanyagokat használva, felelősen működve, sok zöld felülettel" - emelte ki Duszin Ádám, az Adventum retail asset menedzsere.

A filmek szerelmeseinek jó hír, hogy nem kell várniuk az új mozi megépüléséig, ugyanis a KÖKI bevásárlóközpont egy különleges Valentin-napi akcióval készül számukra. Ráadásul a szervezők idén is szeretnék megtartani a bevásárlóközpont tetőkertjén tartott és nagy sikert aratott esti vetítéseket. Ezt a hagyományt a mozi megnyitása után is tovább fogják vinni.