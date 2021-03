Ki ne dobd a kávézaccot: 6 mód, ahogy simán újrahasznosíthatod

A kávé az egész világon elterjedt, népszerű ital. Az áruházakban, boltokban számtalan fajtával és ízesítésűvel találkozhatunk, melyekből kedvünkre válogathatunk. A kávé fanatikusok szerint a kávédarálós gépek készítik a legfinomabb italt, de sokan a mai napig esküsznek a kotyogós készülékekre. A főzés után visszamaradt zaccot szinte mindenki kidobja a kukába, pedig ezt is rengeteg módon újra lehet hasznosítani!

Bár rengeteg magyar fogyaszt kávét, kevesen tudják, mit lehet kezdeni a zaccal: pedig otthon és a kert környékén is nagyon hasznos lehet, ráadásul titkos összetevője lehet a hétköznapokban a szépségápolási rutinunknak is. A HelloVidék megmutatta, hány féle módon lehet felhasználni a kávézaccot.

Tápláld a talajt

A legtöbb talaj nem tartalmazza az optimális növényi növekedéshez szükséges alapvető tápanyagokat. Ráadásul a növények növekedésével a talaj is veszít tápanyagtartásából és szép lassan kimerül. Éppen ezért a legtöbb kertet műtrágyázni kell, hogy a növények a túléléshez szükséges tápanyagokkal rendelkezzenek. Viszont a kávézacc számos kulcsfontosságú ásványi anyagot tartalmaz, ami szükséges a növények növekedéséhez, például nitrogént, kalciumot, káliumot, vasat, foszfort, magnéziumot. Ennek mentén, ha a talajba juttatjuk a kávézaccot, ezek mind bekerülnek a földbe, majd a növénybe. Ráadásul a kártevők is nagyobb valószínűséggel kerülik el növényeinket.

Komposztálj

Ha nincs azonnal szükség műtrágyára, akkor komposztálhatjuk a kávézaccot későbbi felhasználásra is. A komposztálás egy természetes folyamat, amely a szerves termékeket, például az ételmaradékokat és a kerti növényhulladékot sötét, gazdag anyaggá alakítja, ami tápláló lesz növényeink számára. Egy tanulmány megállapította, hogy a kávézaccal és konyhai hulladékkal készített komposzt tápanyagokban gazdagabb volt, mint a pusztán növényi hulladékkal készített.

Űzd el a rovarokat

A kávéban található egyes vegyületek, például a koffein és a diterpének mérgezően hatnak a rovarokra, ezért érdemes kipróbálni, ha sok kártevő jelentkezik a kertünkben. Hatékonyan elriasztják a szúnyogokat, a gyümölcslegyeket, egyéb kártevőket. Sőt a csigák elűzésében is kiválóan alkalmazhatók. Csak szórjuk a növény köré a zaccot, vagy forgassuk a földjébe. Ezután biztosan lecsökken a kerti kártevők száma a növények körül.

A háziállatoknak is jó



A bolhák gyakori problémát jelentenek háziállatoknál, és kezelésük költséges, időigényes lehet. Számos bolhaeltávolító termék található a piacon, de néha érdemes természetes alternatívákat is kipróbálni. A bolhák viszont nem szeretik a kávét, éppen ezért érdemes a kávézaccot természetes kezelésnek tekinteni. Samponozás után egyszerűen dörzsöljük be kedvencünk szőrében a zaccot. Ezután öblítsük le, és hagyjuk, hogy kedvencünk megszáradjon a szokásos módon. Ugyan a kávézacc természetes módszer, de van, hogy kevésbé hatékony, mint a vényköteles termékek. Ezért, ha kedvencünkből továbbra is bolhásnak bizonyul, érdemes felvenni a kapcsolatot egy állatorvossal, hogy megvitasuk milyen állatbarát lehetőségek állnak fent a kezelés során.

Számolj le a szagokkal



A kávézacc nitrogént tartalmaz, amely szénnel kombinálva segít eltávolítani a kellemetlen szagokat a levegőből. Más szavakkal, a kávézacc segíthet felszívni és megszüntetni a szagokat. Helyezzünk egy tálka kávézaccot a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, ezzel semlegesíteni tudjuk a szagokat. A régi zoknit vagy harisnyanadrágot kávézaccal is megtölthetünk. Ezeket cipőbe, tornazsákba, a hálószoba fiókjaiba, az autóülés alá vagy bárhová elhelyezhetjük, ahol szagtalanításra van szükség. Működni fog!

Itt a szépségtrükk



A kávézaccban található durva részecskék hámlasztó szerként segítenek eltávolítani a szennyeződéseket és az elhalt sejteket a bőrről. Egyszerűen keverjünk össze ávézaccot egy kis vízzel vagy kókuszolajjal, és kézzel dörzsöljük be vele az arcunkat vagy a testünk többi felületét. A kávézacc kis mennyiségű mézzel is keverhető, így hámlasztó ajakradírként használható. Ráadásul a kávézaccban található koffein erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megvédhetik a bőrt a napsugárzástól, emellett fokozhatja a véráramlást, amely elősegíti a bőr általános egészségét.

Címlapkép: Getty Images