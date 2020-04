Kezd éledezni a lakáspiac: a vevők örülhetnek, újra van tér alkura

Az első sokk után éledezik a lakáspiaci kereslet. Nézzük a legfontosabb statisztikákat:



A márciusban tapasztalt 44-59 százalékos csökkenés után a lakáspiac keresleti oldala élénkülést mutat az ingatlan.com adatai szerint.

A március közepi mélypont után az utolsó hét napban 11 százalékkal nőtt a látogatások száma az előző héthez képest.



Az érdeklődések száma is emelkedett, mégpedig 13 százalékkal heti összevetésben.



Mivel az emberek március vége óta már csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat, ezért az ingatlankeresési szokások is teljesen átalakulnak.

Jelentős elmozdulás az eladó ingatlanok kínálati áraiban még mindig nem látható.

A koronavírus-járvány európai és magyarországi megjelenése szinte sokkolta a lakáspiacot, a hónap végén azonban már némileg élénkült a kereslet a március közepi a mélyponthoz képest - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely heti szinten vizsgálta a lakáspiac legfrissebb tendenciáit, és a megváltozott keresési szokásokat is bemutatja.

Visszaesés, majd stabilizáció

Március közepére az ingatlan.com oldalain mért látogatások száma 44, az érdeklődések száma pedig 59 százalékkal csökkent a február végi állapothoz képest. Ebben az időszakban lépett életbe a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet, ami visszavetette a lakásvásárlási és eladási kedvet is, de az érintettek úgy tűnik, alkalmazkodni kezdtek az új körülményekhez. Március utolsó hetében ugyanis a látogatások száma 11 százalékkal, az érdeklődések száma 13 százalékkal nőtt az előző hét naphoz viszonyítva. Ez még akkor is jelentős, ha az előző heti alacsony számokhoz képest következett be a növekedés

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette azt is: az adatokból az is látszik, hogy az első sokk hatására nem állt le a lakáspiac, bár kétségtelenül alacsony szintről kell felkapaszkodnia. A vevők és bérlők is új keresési szokásokat alakítanak ki, hogy minimálisra tudják szorítani a személyes kontaktust egy adásvételi vagy bérleti szerződés megkötéséig.

Újdonságok személyes találkozó helyett

Az elemzése szerint a járvány miatti intézkedések, többek között az otthoni munka elterjedése miatt a személyes találkozókat az online kapcsolatok váltották fel. És nemcsak az ingatlanok megtekintése lehetséges digitálisan, hanem az értékesítési folyamat végén esedékes szerződéskötésre is sor kerülhet online, mivel az adásvételben közreműködő ügyvédek egy kamera és számítógép segítségével is ellen tudják jegyezni a szerződéseket.

A Pénzcentrum nem javasolja, hogy kizárólag online formában bonyolítsunk le egy ingatlan adás-vételt. Vevőként kifejezetten fontos például, hogy tisztában legyünk az ingatlan részletes paramétereivel; ehhez helyszíni szemle szükséges, amelyhez szakértő (építész, statikus, stb.) segítségét is szükséges igénybe venni.

Balogh László az ingatlanok áraival kapcsolatban elmondta: “Nehéz várakozásokat megfogalmazni a lakásárakkal kapcsolatban, mivel a kínálati árak az előző hónaphoz képest stagnálnak, és az árakra ható tényezőkben még sok a bizonytalanság. Az egyértelműen látszik, hogy a tranzakciószámok a veszélyhelyzetben csökkennek, emiatt a piacon maradó vevők alkupozíciója jelentősen növekszik."

A szakember hozzátette azt is, hogy a korábbi hónapokhoz képest visszafogottabb vételi és eladási kedv három dologra utal: egyrészt a piaci szereplők átmeneti állapotként tekintenek a rendkívüli helyzetre, és aki teheti elhalasztja az adásvételt, másrészt az adatokból most már egyértelműen látszik, hogy az ingatlanpiacon az élet nem állt meg, csak átalakult.

A harmadik és talán legfontosabb tanulság pedig az, hogy a potenciális vevők és eladók, illetve az őket segítő ingatlanközvetítők is az egészségük épségét és megőrzését tekintik a legfontosabbnak

- fogalmazott az ingatlan.com szakértője.