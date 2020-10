Készülj fel a keményebb hidegekre: ezt tedd, hogy ne kapcsolják ki a gázt otthon

Az állami tulajdonú energiacég közleményben kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezonra készülve ellenőrizze mindenki az otthoni vezetékek és a gázkészülékek állapotát szakemberekkel. Így nem csak az előzhető meg, hogy kikapcsolják a szolgáltatást, de feleslegesen magas számláink sem lesznek.

Az NKM földgázelosztó és távhőszolgáltató társaságai felkészülése mellett felhívja a figyelmet, hogy a fűtési szezon kezdete előtt érdemes felülvizsgáltatni az ügyfelek földgázvezetékeket, gázkészülékeket. Az állami energiacég hangsúlyozza szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében: a cél, hogy a szolgáltatás a téli időszak kezdetével is biztonságos legyen, a jól karbantartott, korszerű eszközökkel és vezetékekkel elkerülhető ugyanis a szolgáltatásból való kikapcsolás, amely most kezdődő fűtési időszakban kellemetlen lehet - teszik hozzá.

Hogy ne kapcsolják ki a gázunkat, vagy a távhőnket, a vezetékek és készülékek állapotának is kifogástalannak kell lennie.

A vállalat ezért hívja fel a figyelmet gázrendszerek karbantartására, javítására. Különösen igaz ez a társasházakra, mivel ott, ha csak egy helyen van probléma, az az egész társasházat érintheti. A telekhatáron belüli földgázfelhasználó rendszer nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlanon történő földgázfelhasználás zavarait eredményezheti. A felújítási, illetve karbantartási szolgáltatások igénybe vételével elkerülhetőek a balesetek, valamint a vagyoni károk. Ezen nem kívánt esetleges események felelőssége az ingatlantulajdonost terhelik.

A karbantartott készülékekkel a biztonságos gázfelhasználás mellett hatékonyabb az energiafelhasználás is, elkerülhető a felesleges többlet gázfogyasztás és ezzel a szükségesnél nagyobb gázszámla. A földgáz felhasználó rendszerek biztonságos üzemeltetése elsősorban az ingatla tulajdonosok felelőssége, mint a gázfelhasználó rendszer tulajdonosa. Az NKM javasolja, hogy rendszeresen vegyék igénybe a gázkészülékek márkaképviseletét ellátó szakszervizek javító, karbantartó és ellenőrzést végző szolgáltatását, amelyek munkalappal is igazolják az elvégzett szolgáltatást és ezzel felelősséget is vállalnak az elvégzett javításokért!

Címlapkép: Getty Images