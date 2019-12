Kész, vége: durván lelassult a budapesti lakásárdrágulás

A lakáspiac sztárjainál, a legolcsóbban kapható panellakásoknál is megérkezett a lassulás: a budapesti panelek ára júniushoz képes mindössze négyzetméterenként 5 százalékkal 578 ezer forintra nőtt. Az elmúlt félévben bekövetkezett budapesti 5 százalékos áremelkedés azt is jelenti, hogy felére esett vissza a drágulás üteme, hiszen tavaly decemberhez képest jelenleg a panellakások kínálati négyzetméterárai 18 százalékkal magasabbak. A budapesti téglalakások átlagára lényegében stagnált, decemberben 801 ezer forintnál tartott. Ezzel szemben vidéken is szerény drágulást mutatnak a tégla- és panellakások, a családi házaknál viszont 15 százalékos drágulás látható.

Újabb bizonyítékot adott a lakáspiac arról, hogy a drágulás nem tarthat a végtelenségig. Az elmúlt években a lakáspiacon belül a viszonylag alacsony áruk miatt leggyorsabban eladható és kiemelkedő drágulást mutató panelek áremelkedése jelentősen lassult idén júniustól - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a használt téglaépítésű és panellakások, valamint családi házak árának alakulását vizsgálta a kínálati piacon.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy az idén nyáron volt a fordulat a budapesti és az országos lakáspiacon, a kereslet ugyanis jelentősen megcsappant a használt lakások iránt. “A panellakások azonban mindig kivételesnek számítottak a piacon. Relatív alacsony áruk, jó beosztásuk, valamint a tömegközlekedés szempontjából jó megközelíthetőség miatt nagyon gyorsan eladhatóak voltak. Az utóbbi években két számjegyű drágulást értek el. Most azonban itt is megtört a lendület" - fűzte hozzá a szakember.

Lelassultak a sztárok

Budapesten idén júniusban esett vissza jelentősen a kereslet a használt lakások piacán, azóta a panellakások átlagos négyzetméterára decemberre 5 százalékkal 578 ezer forintra nőtt. Azaz lelassult a drágulás üteme, hiszen éves összevetésben még 18 százalékos növekedésről van szó. A téglaépítésű lakások négyzetméterára pedig júniushoz képest lényegében stagnált, így december elején 801 ezer forint volt az átlagár, ami egyébként az egy évvel korábbi árszintet 13 százalékkal haladja meg. A családi házaknál az átlagos négyzetméterár júniushoz képest 6 százalékkal 531 ezerre nőtt, ez pedig 2018 december elejéhez viszonyítva 22 százalékos drágulást jelent.

A szakértő hozzátette, hogy a panellakások június óta bekövetkezett 5 százalékos drágulása a jelentős, 70 százalékos kínálatbővülés mellett következett be. “Ez arra utal, hogy a rövid- és középtávon költözést tervező panellakások tulajdonosai nem szeretnének pórul járni. Azaz a mostani legmagasabbnak vélt árszinten szeretnék eladni lakásaikat." - mondta a szakértő. Hozzátette, hogy a panelek mellett június óta a téglaépítésű és családi házak kínálata is nőtt a fővárosi piacon.

Mi folyik a többi nagyvárosban?

A megyeszékhelyeken másként alakult a forgatókönyv. Az ottani panellakások átlagos négyzetméterára júniushoz képest decemberre mindössze 1 százalékkal 348 ezer forintra emelkedett, a téglaépítésűeké pedig 3 százalékkal 403 ezerre nőtt, miközben az éves drágulás az előbbieknél 25 százalékos, utóbbiaknál 18 százalékot tett ki. Júniushoz képest a megyeszékhelyeken a családi házak is drágultak, négyzetméterenként 300 ezer forintot kértek értük decemberben, ez 15 százalékos áremelkedésnek felel meg. A szakértő szerint a legfrissebb adatok megerősítik azt a korábban már látható trendet, amely az áremelkedés végére utal. A szakember ugyanakkor jelezte, hogy az általános árcsökkenésre egyelőre nem lehet számítani.

Címlapkép: Getty Images