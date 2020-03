Kertes házad, hobbitelked van? Gigabírságot kaphatsz, ha ezt nem tartod be

Tavasszal rengetegen munkálkodnak a kertben, sokak óvatlansága miatt azonban a szabadtéri tüzek száma is jócskán megugrik ekkortájt. Az égetés ráadásul a levegőt is szennyezi, ami a koronavírus-járvány idején különösen nem hiányzik - írja a HelloVidék.

Korábban a lap már beszámolt arról, hogy az enyhülő, tavaszi időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak. Emiatt azonban nemcsak a környezetünk szépül, hanem sajnálatos módon a szabadtéri tüzek száma is jócskán megugrik. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a mostani időszak, hiszen a még száraz növényi részek, az avar könnyen lángra kap, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

Ezeknek az eseteknek a túlnyomó többsége, 99 százaléka emberi gondatlanságból, felelőtlenségből ered.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága arról tájékoztatott március elején, hogy idén már 730 riasztást kaptak vegetációs tűz miatt a tűzoltók, és összesen csaknem nyolc és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Pest megyében kellett eddig beavatkozniuk.

Pedig különösen fontos lenne most a tiszta levegő

Még ha nem is származik tűzeset belőle, az égetés már csak amiatt sem épp környezetbarát, hogy az amúgy sem a legjobb minőségű levegőt még szennyezettebbé teszi. Nem véletlenül javasolják alternatívájaként a kerti hulladék komposztálását. Nemrég az a hír járta, hogy a koronavírus-járvány miatti szigorítások, intézménybezárások révén tisztább lett a levegő Magyarországon (is), sajnos azonban korai volt az öröm. A Levegő Munkacsoport arról tájékoztatott az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján, hogy a főbb légszennyező anyagok koncentrációja március közepe óta folyamatosan emelkedik az ország különböző pontjain, több esetben pedig már megközelíti a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. A főleg szilárd tüzelésből és az autóforgalomból származó szálló porrészecskék koncentrációja az ország több pontján is az egészségügyi határértékek fölé szökött.

Több tanulmány is alátámasztja, hogy szennyezett levegőben jobban terjednek a vírusok, hiszen a légszennyező részecskék felületén megtapadnak, és ott még órákig fertőzőek maradnak. A szervezet azt is említi, hogy

a légszennyezés eleve súlyosbítja a koronavírusos megbetegedéseket.

Minél szennyezettebb levegőben tartózkodik valaki és minél hosszabb ideig, annál nagyobb a kockázat, sőt, még akkor is súlyosbodhat a betegség, ha az adott személy csak rövid ideig van kitéve magas légszennyezettségnek.

Szabályozás

És ha minden nem lenne elég, akkor azt is érdemes tudni, hogy aki nem tartja be a szabadtéri tűzgyújtás, égetés szabályait, tűzvédelmi bírsággal is sújtható, ami az okozott károk megtérítésén felül, az előidézett károk mértékétől függően

20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Címlapkép: Getty Images