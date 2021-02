Keksztekercs recept másképp: kókuszos keksztekercs és gesztenyés keksztekercs torta

Klasszikus kókuszos keksztekercs recept és továbbgondolt keksztekercs recept: gesztenyés keksztekercs torta meggyel! Kókuszos keksztekercs vagy gesztenyés keksztekercs legyen?

Számtalan mennyei édességet készíthetünk darált háztartási keksz felhasználásával: a kókuszgolyó mellett népszerűek a keksztekercs recept különböző variációi és a keksztekercs torta készítése is, amelyek mind-mind nagyon egyszerű és finom ételeket eredményeznek. Cikkünkben a keksztekercs készítés titkairól árulkodunk: tudd meg Te is, hogyan készül a klasszikus kókuszos keksztekercs és a mennyei gesztenyés keksztekercs torta, amit ráadásul még egy kis savanykás meggyel is megbolondítunk!

1. Klasszikus kókuszos keksztekercs recept

A kókuszos keksztekercs tészta hozzávalói

450 g darált keksz

6 ek cukrozatlan kakaópor

2 dl tej

200 g vaj

150 g porcukor

4 ek kókuszreszelék

2 ek rum vagy rumaroma

A kókuszos keksztekercs krém hozzávalói

200 g vaj

100 g kókuszreszelék

200 g porcukor

A kókuszos keksztekercs szórása

kókuszreszelék



Klasszikus kókuszos keksztekercs

A kókuszos keksztekercs recept elkészítése

1. A klasszikus keksztekercs tészta készítése rendkívül egyszerű: olvasszuk fel egy lábasban a vajat, majd keverjük hozzá a keksztekercs tészta összes többi hozzávalóját.

2. Gyúrjuk össze a keksztekercs recept alapját kézzel. A cél, hogy egy homogén masszát kapjunk, darabok nélkül. Ha a keksztekercs tésztáját túl lágynak tartjuk, adjunk hozzá még egy kis darált kekszet; ha túl morzsás lett a keksztekercs alap, tejjel puhítsuk.

3. A keksztekercs krémjéhez robotgép segítségével verjük habosra a (szobahőmérsékletű) vajat, majd dolgozzuk hozzá a porcukrot és a kókuszreszeléket is.

4. Válasszuk ketté a kókuszos keksztekercs tésztáját (két rúd lesz), majd sütőpapíron mindkét adagot nyújtsuk ki egyforma, körülbelül 3-5 mm vastagságú, négyzet alakú lapokká. Kenjük meg a kókuszos keksztekercs lapokat a krémmel, majd mindkettőt tekerjük fel a sütőpapír segítségével.

5. Forgassuk a kész kókuszos keksztekercs rudakat kókuszreszelékbe, majd pihentessük a hűtőben körülbelül 1 órán keresztül. Tálaláshoz távolítsuk el a kókuszos keksztekercs végeit, majd szeleteljük kb. 1 cm vastagságúra.

2. Gesztenyés keksztekercs torta meggyel

A gesztenyés keksztekercs tészta hozzávalói

450 g darált keksz

6 ek cukrozatlan kakaópor

2 dl tej

4 ek kókuszreszelék

200 g vaj

150 g porcukor

2 ek rum vagy rumaroma

A gesztenyés keksztekercs krém hozzávalói

250 g gesztenyemassza

150 g vaj

100 g porcukor

4 ek kókuszreszelék

Egyéb hozzávalók

kókuszreszelék

meggybefőtt (lé nélkül)

250 ml habtejszín



Gesztenyés keksztekercs torta tejszínes bevonattal

A gesztenyés keksztekercs torta elkészítése

1. A gesztenyés keksztekercs alapjának hozzávalóit a vaj felolvasztása után egyszerűen dolgozzuk össze kézzel, alaposan, majd osszuk négyfelé.

2. Mind a négy adag gesztenyés keksztekercs masszát nyújtsuk ki 0,5 cm vastagságúra sütőpapíron, majd egy tortaforma segítségével szaggassunk belőlük köröket. A maradék tésztát gyúrjuk újra és formázzunk belőle még egy lapot (ha kiadja).

3. A gesztenyés keksztekercs torta krémje következik: verjük habosra a vajat, majd keverjük hozzá a fent leírt többi hozzávalót is.

4. Rétegezzük a keksztekercs torta hozzávalóit egy tortaformába: alulra egy keksztekercs korong kerüljön, azt kenjük meg vastagon a gesztenyés krémmel, majd szórjuk meg egyenletesen meggyszemekkel, amelyeket előtte alaposan lecsepegtettünk. Ismételjük a rétegezést, míg az alapanyagok el nem fogynak.

5. Verjük keményre a habtejszínt, keverjünk bele 1 ek kókuszreszeléket, majd töltsük habzsákba. Kenjük meg a kókuszos tejszínnel a torta oldalát és tetejét, hogy a keksztekercs torta rétegei ne látszódjanak ki. A torta tetejét díszítsük tetszőlegesen habrózsákkal, illetve használjuk fel dekorációként a keksztekercs torta tetejére a maradék meggyet is.

6. Tálalás előtt legalább 1 órán keresztül tároljuk a hűtőben.

Címlapkép: Getty Images