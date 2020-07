Karácsony Gergely: ilyen lesz Budapesten az AirBnB szabályozása

Budapesten a kerületeknek lesz lehetősége az AirBnB szabályozására - jelentette ki Karácsony Gergely.

Az AirBnB szabályozása kapcsán a kormány, ahogyan az a mai bejelentésekor is elhangzott, a szállodák és a szállodatulajdonos érdekeiből indul. A főváros vezetése a budapestiek érdekeiből indul. Abból, hogy súlyos lakhatásai válságot örököltünk: Budapest világrekorder volt az ingatlanárak növekedésében, elszabadultak az albérletárak is, már egy középosztálybeli család számára is megfizethetetlen az albérlet a belső kerületben, súlyos problémája Budapestnek is a lakhatási szegénység

- kezdte az AirBnB szabályozásról szóló Facebook bejegyezésében Karácsony Gergely, majd azt írja, olyan átfogó szabályozásra van szükség, ami:

Amszterdam, Berlin vagy London mintájára korlátozott időre teszi csak lehetővé egész lakások szállodaként való üzemeltetését; megszünteti a lakások turisztikai célú hasznosításának a kedvező adózását, viszont jelentős adókedvezményekkel támogatja a lakások hosszútávú, biztonságos bérbeadását

több jogot és beleszólást biztosít azoknak a helyi közösségeknek és önkormányzatoknak, amelyek a lakások szállodaként való hasznosításának a következményeit viselik

a jogszerűség biztosítása és a piac "fehérítése" érdekében lehetővé teszi az önkormányzatok hozzáférését a turisztikai céllal hasznosított lakások adataihoz.

Ez a gyakorlatban a főpolgármester szerint azt jelenti, hogy a kormány által elfogadott szabályozás az önkormányzatoknak, Budapesten a kerületeknek ad lehetőséget az AirBnB szabályozására.

Én ezt jó iránynak tartom. A Fővárosi Önkormányzat kész együttműködni a kerületekkel ebben a szabályozási munkában

- tette hozzá Karácsony Gergely.

