Jól nézd meg, mit vásárolsz húsvétkor: nem csak a pénzed, de az egészséged is rámehet

"A járvány idején a hagyományokkal szakítva húsvét alkalmából lehetőség szerint ne látogassuk végig ismerőseinket. Ha közvetlen családtagjainkat meglocsoljuk is, azt semmiképp se ellenőrizetlen forrásból származó parfümmel tegyük, mivel a hamis termékek súlyos egészségkárosodást is okozhatnak" - hívta fel a figyelmet Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese.

A hamis kozmetikumok nem mentek át a szükséges ellenőrzéseken, így a bőrpír és a viszketés mellett súlyos allergiás reakciókat, kiütéseket, asztmát, de akár arcüregi problémákat is okozhatnak. Az egészségügyi kockázatokat tudatos vásárlással csökkenthetjük, a problémás termékeket a csomagolás, üveg megvizsgálásával kerülhetjük el. Eredeti termékeknél a celofáncsomagolás tökéletesen illeszkedik, szorosan ráfeszül a dobozra, nem csúszkál. Ha egyáltalán nincs celofán a dobozon vagy túl laza, gyűrött, elmozdul, akkor nagy valószínűséggel hamisítványról van szó. Egy eredeti illat csomagolásán jellemzően nincs hiba, elütés, nem csúsznak el a betűk, ahogy a betöltött folyadék színe, állaga is változhat hamis termékeknél, eltérhet az eredeti parfümtől. Árulkodó lehet az ár is, a kirívóan olcsó parfümöt inkább ne vegyük meg.

Mindig ügyeljünk arra, hol vásárolunk parfümöt, de húsvétkor legyünk különösen óvatosak: a legmegbízhatóbb forrásnak az ellenőrzött üzletek, hálózatok számítanak. Nemcsak magunknak vagy szeretteinknek árthatunk a hamis termékkel, de az eredeti termékek gyártóit, hosszú távon pedig a gazdaságot is megrövidítjük, hiszen a hamisítók nem fizetnek járulékokat, adót, aminek ennek végül mi látjuk kárát

- emelte ki Pomázi Gyula. A HENT és a TÁRKI éves fogyasztói kutatásaiból kiderült, hogy az elmúlt időszakban tudatosabbak a fogyasztók, és egyre nagyobb arányban utasítják el a hamis illatszereket és kozmetikumokat. 2011-ben mindössze a válaszadók kétharmada (66 százaléka) mondta, hogy nem vásárolna illegális forrásból származó parfümöket, 2019-ben a fogyasztók 82 százaléka, 2020-ban 86 százalékuk utasította el a hamis kozmetikumokat.

A kutatás kitér az illegális termékek legfőbb forgalmazási helyszíneire is. A parfümök esetén elsődleges értékesítési színtér a piac és az utca, az illegális forrásból származó termékek fogyasztóinak több mint kétharmada (68 százaléka) ezekről a helyekről szerzi be a hamis illatszereket. Forgalmazási helyszínnek számítanak továbbá az erre a célra szakosodott boltok is, ahol a vásárlások 18 százaléka történik, az internetes beszerzések aránya pedig növekedett.

Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 és 2018 között a legtöbb hamis parfüm és kozmetikum Törökországból érkezett az unió területére. Az összes készítmény mintegy 66 százaléka származik innen, míg 30 százalékuk Kínából, 3,3 százalékuk pedig Hong Kongból jut el a kontinensre. Csak a vizsgált időszakban a becslések szerint közel 18 millió euró bevételtől estek el a legitim gyártók és kiskereskedők. Hazánkban az utolsó átfogó vizsgálat során (2015 és 2018 között) hozzávetőleg 800 millió forintos kárt okozott a hamis parfümök forgalmazása. Magyarországon évente több ezer üveg hamisított parfümöt foglalnak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai. 2021 márciusában például több mint tizenötezer, különféle márkajelzésű hamis illatszert foglaltak le egy kőbányai raktárépületben.

Címlapkép: Getty Images