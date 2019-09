Jöhet a kötelező kazáncsere: félmillió családra vár milliós felújítás

Ezek voltak 2019 38. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra.

Félmillió magyar családnak jöhet a kötelező kazáncsere: milliós is lehet a szerelés

A Pénzcentrum iparági értesülései szerint már most heteket kell várni arra, hogy egy egyszerű beüzemelésre időpontot kapjunk a fűtésszerelőtől. Az igazán fájdalmas procedúra viszont csak akkor veszi kezdetét, ha a szakember szerint menthetetlen a régi típusú gázkazán. A pár éve hatályba lépett kazáncsere-rendelet értelmében ugyanis kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. A kivitelezés, engedélyezés költsége viszont ebben az esetben akár milliós tétel is lehet. A szabályozás rengeteg családot érint, felmérések szerint félmillió ilyen háztartás is lehet.

Itt a válság? Létszámstopról vallottak a magyar autógyárak

A világ meghatározó autópiacai a visszaesés jeleit mutatják, a jövő nem tűnik rózsásnak többek között a Brexit vagy éppen az amerikai-kínai kereskedelmi háború jelentette kockázatok miatt. Egyre több helyről hallani egy közelgő újabb válságról, a Pénzcentrum több ágazati szereplőtől is úgy értesült, hogy emiatt az autóiparban több helyen is létszámstop van érvényben.

Egyre több magyar viszi külföldre a pénzét: megéri, biztonságos?

Egy európai uniós vitarendezési hálózat, a FIN-Net és a magyar Pénzügyi Békéltető Testület segítségével nem kell külföldre menni, hanem itthon is ingyenesen és gyorsan intézhetők a ha-táron átnyúló pénzügyi jogviták. Ha pedig a fogyasztó annak idején online kötötte pénzügyi szerződését, otthonról, a karosszékéből fel sem állva is rendeztetheti vitáját a pénzügyi intéz-ménnyel.

Borul a családi kassza: a magyar szülők gatyája is rámegy szeptembertől erre

Attól függően, milyen magánórákra, felkészítőkre, délutáni foglalkozásokra jár a diák, kell felkészülnie a szülőnek ezekre a plusz kiadásokra. Viszont nem csak a különböző tantárgyak, érdeklődési körök szerint lehet eltérés az árban, hanem például tanároktól függően is nagy lehet az eltérés, hiába oktatják ugyanazt. Ha csoportos foglalkozásra jár a gyermek, akár 1400 forint/óra költséggel is meg lehet úszni, viszont az egyéni, és keresettebb magánórák esetén 15 ezer forintos havi kiadást is jelenthet a rendszeres elfoglaltság.

Vallottak a bankok: több tízezer magyar számláját zárolhatják 1 hónap múlva

Nem ért véget az adategyeztetési para a bankokban, a június 26-i határidőt ugyanis csak kitolták, október 31-re. Ezt azt jelenti, hogy aki eddig nem végzi el az adategyeztetést, annak zárolni fogják a bankszámláját. A Pénzcentrum korábban is megkereste a hazai bankokat, hogy megtudjuk, mennyi ügyfél van veszélyben. Ugyanezt megtettük most is, és azt látjuk, hogy a nyár folyamán jelentős előrelépés történt, de még most is sokan vannak azok, akiknek adategyeztetési kötelezettségük van.

Tudtad? Átvállalhatja a hiteledet a bank, ha benne van ez a pont a szerződésedben

Sokakat ér hidegzuhanyként egy lakáshitel felvételénél, amikor a bank kiszámlázza nekik az ügyintézéssel járó extra költségeket. És tényleg jó hideg ez a zuhany, hiszen bizonyos esetkben akár több százezer forintra is rúghatnak ezek a tételek. De mi a helyzet az opcionálisan választható tételekkel, mint például a hitelfedezeti biztosítás? Vajon megéri, és miért nem kötelező ez is , mint a lakásbiztosítás? Megéri egyáltalán megkötni? Ennek jártunk utána.

Lehúzás a magyar benzinkutakon? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Valóban megéri akár 30-40 forinttal is többet fizetni literenként a prémiumként kínált üzemanyagokért? Valóban van érezhető hatásuk, jót tesznek az autónak, vagy csak simán átcimkézve adják el nekünk a normál benzint, dízelt? Ennek járt utána a Pénzcentrum, illetve azt is megtudtuk, lehetséges-e, hogy a kútoszlop több benzint számlázzon ki, mint amennyi a kocsink tankjába belefér.

Ezek a legjobb új autók nyugdíjasoknak: 7 remek modell 6 millió alatt

Korosztályonként változank az autóvásárlási igények: nem könnyű kiválasztani a legjobbat, pedig elég fontos lenne, hiszen kocsit, jó esetben nem pár hónapra vesz az ember. A szakértők most olyan modelleket szedtek össze, amelyeket az idősebb korosztály nyugodt szívvel megvásárolhat.

Így kerüld el a horrorkamatokat: ebbe sok magyar beleszalad

Közismert tény, hogy minél magasabb egy személyi hitel összege, annál alacsonyabb a kamat. Ennek több oka is van, de ha arra gondolunk, hogy a kis hitelösszegen a bank is kevesebbet keres, érthető az "áremelés". De mennyire jelentős a különbség? Ezt néztük meg különböző összegű banki ajánlatokon keresztül. Az egyes személyi hiteleket kalkulátorunkból szemléztük.Amit azonban fontos leszögezni: kis összegnél nagyon nem mindegy, melyik bankot választjuk, mert a THM-ek között óriási az eltérés. Nagy összegnél pedig bár a THM-ek között nem olyan nagy a különbség, ott már egy fél százalékos eltérés is több ezer forintot jelent havonta.

Hidegzuhany: ezzel a szakmával napi 120 ezret is meg lehet keresni

Ma már egyre több helyen képeznek itthon is szaunamestereket, és van is rájuk kereslet: egy magára valamit is adó fürdő, alkalmaz legalább egy ilyen végzettséggel rendelkező szakemebrt, aki nem csak élvezetesebbé teszi a pihenést, de azt is megmutatja, hogy lehet igazán hatékony. Egy-egy mester pedig szépen kaszálhat, akár 30 ezer forintot is megkereshet egyetlen nap alatt.

Nem fognak örülni a magyar autósok: nemsokára ezért is fizetniük kell

Egyelőre még messze vannak a keményebb hidegek, de nem árt már most felkészülniük az autósoknak: érdemes ugyanis még a gumiszezon előtt időpontot foglalni a szerelőhöz, hogy ne akkor kelljen ezen idegeskedni, amikor már esetleg komolyabb baj is lehet abból, ha nem az évszaknak megfelelő abroncsokon közlekedsz. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szerelő elárulta, mikorra érdemes nagyjából belőni a kerékcserét, hogy elkerüld a tömeget. Azt is megnéztük, mennyibe kerülnek az idei legbiztonságosabb téligumik.