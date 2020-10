Itt az HBO GO járvány-forgatókönyve: ez lesz, ha elfogynak az új filmek

A magyar lakosság jelentős részének teljesen új életformát kellett kialakítania a veszélyhelyzet, kijárási korlátozások ideje alatt és rengetegen keresték emiatt a szórakozás, kikapcsolódási lehetőségek új formáit. Fontos alternatívát jelentett sokak számára a streaming, és más digitális szolgáltatások előfizetése, ezt a folyamatosan növekedő igényt a szolgáltatók is megérezték, és reagáltak is rá. A Pénzcentrum most ennek kapcsán készített interjút Pinczés-Pressing Ádámmal, az HBO Magyarország PR vezetőjével, sajtófőnökével és Riczu Tiborral az HBO Europe digital marketing vezetőjével, aki csapatával tizenkét országban felel a digitális marketing és sales, és az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztések területéért. Elárulták, hogy növekedést, de sok kihívást is hozott a járvány első hulláma. Arról is kérdeztük őket, hogyan befolyásolhatja a jövőben a tartalomfogyasztást a pandémia. Mi lesz, ha elfogynak az új filmek, sorozatok? Megtörténhet, hogy nem lesz mit nézniük a nézőknek?

Pénzcentrum: A veszélyhelyzet időszakában érezhetően nőtt az érdeklődés a streaming szolgáltatás iránt, több lett az előfizetőtök?



Riczu Tibor: A veszélyhelyzet, ami elindult először a cseheknél, szlovákoknál, lengyeleknél, majd nálunk is, sok szempontból hasonló helyzetet eredményezetta potenciális felhasználóink életében, mint a például a karácsonyi időszak. Az emberek megspórolták a napi munkába ingázást, bevásárlást, szociális programokat, egyszóval lett lett szabadidejük. Amikor az embernek több szabadideje van, több tartalmat fogyaszt. Ezt a helyzetet idézte elő a semmiből a márciusi hónapban ez a járvány.

Egyik pillanatról a másikra bezártak a mozik, eltűnt az árbevételük, ez nagy űrt generált a legtöbb stúdió box office eredményeiben, az éves terveiben, és erre úgy reagáltak, hogy elkezdtek a megszokott akvizíciós keretek mellett új utakat keresni tartalmaik értékesítésére és új partneri kapcsolatok kialakítására. Így lettek meg [HBO GO-n] a Marvel-filmek, így ütöttük le a Star Warst, rengeteg extra filmet. Nagyon erős első öt hónapunk volt. Tartalomoldalról is nagyon sok mindent tudtunk adni a felhasználóknak.

Persze volt egy felfutás, egy nagyobb kiugrás az átlaghoz képest, de ez nem feltétlenül a streaming szolgáltató érdeme, ez egy inkubátorállapot, amiből megpróbáltunk jól kijönni. Nagyobb kontextusba helyezve, Magyarország Európában a tizenkét ország közül [ahol az HBO GO jelen van], kiemelt szereplő: a lengyel piac mögött messze a legjobban élt ezzel az extra szabadidő nyújtotta lehetőséggel. (...) nagyobb növekedés volt, mint a cseh vagy román piacon, annak ellenére, hogy ott hamarabb vezették be a vészhelyzeti állapotot.

PC: Hogy tudtatok lépést tartani a megnövekedett igénnyel?

R. T.: Minden üzleti terv megborult tavasz óta. Mi eddig havi vagy negyedéves szinten terveztünk, most heti szinten újratervezünk. Ugyanez tapasztalható a tartalomvásárlás terén is: nagyon felgyorsult, lerövidültek a tárgyalási periódusok. Ez folytatódott nyáron is. A tavasz egyébként is erős volt a premierek szempontjából, mind hozta is az elvárásokat. Ebből fordultunk át a nyárba, ahol továbbra is működtek - például a The Great (Nagy Katalin - A kezdetek - szerk.), a Billions (Milliárdok nyomában), a Doom Patrol, a Perry Mason, ezek - nagy lökést adtak a felhasználói bázisra és tartalomfogyasztásra is.

PC: Azért volt azóta lemorzsolódás is?

R. T.: Nem nagyon beszélhetünk lemorzsolódásról. Ahogy az emberek elkezdtek visszamenni a munkahelyükre, kinyitottak az óvodák, iskolák, volt egy visszaesés a tartalomfogyasztásban, a hétköznapok kicsit gyengébbek lettek, de a hétvége ezt kiegyenlítette. A bázis növekszik mind a tizenkét országban. A streamingnek van egy egészséges életciklusa, vannak, akik jönnek, mások mennek. Ez általános folyamat, ezúttal sem volt extra esés.

Azt tudni kell, hogy a streaming elterjedésének még csak az elején tartunk. Nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban. Fontos tisztán látni azt is, hogy mit takar, hogy valaki streaming felhasználó. Rengetegen próbálják ki, itt vannak egy-egy hónapot, de őket még nem hívnám fogyasztóknak. Kipróbálták ezt az életérzést, de ez nem vált a mindennapjaik részévé.

Vannak azok, akik már nem csak kipróbálják, hanem ez tényleg már az esti, családi vagy szociális élet része. Esetükben már lehet elemezni a fogyasztási szokásaikat, az életútjukat egy streaming platformon. Mások már a következő szinten vannak: mobilon fogyasztanak, letöltik a tartalmakat, megosztják a regisztrációjukat.

PC: Mi jelentette számotokra a legnagyobb kihívást a járvány alatt?

R. T.: Egyrészt a kollégáknak az, hogyan dolgozunk úgy tovább, hogy nincsen személyes kontaktus. Ennek volt egy negatív hatása, akkor tanultuk meg a home workinget. Másrészt pedig elég nehéz volt lekövetni a technológiai elvárásokat, amelyeket a sorozatpremierek megkívántak. Ebből a fogyasztók nem sokat érzékeltek, inkább nekünk jelentett több munkát, odafigyelést.

Ami viszont a fogyasztóknak is nagy kihívást jelentett, az a szinkron.

Sokkal hosszabb időre nyúlt ki, hogy megkapjuk a szinkront, ebből kifolyólag rengeteg extra kérés érkezik máig. Most is 2-3 hetes csúszásokra kell számítani, mert a szinkron szakmában dolgozók sem tudnak bemenni elvégezni a munkájukat. Érthetően ez okozott esetenként türelmetlenséget a felhasználóknál.

PC: Voltak-e olyan érzékenyebb témák, amelyeket tudatosan kerültetek a járvány alatt, vagy amiket éppen ezért vettetek elő?

R. T.: Nem volt szükség arra, hogy húzzunk az előre betervezett tartalmi kínálatból a kialakult helyzetre való tekintettel. Sőt, sikerült gyorsan reagálnunk és Európában három országban csináltunk at home produkciókat. Ezek speciális együttműködések azokkal a producerekkel, művészekkel, akikkel már korábban is dolgoztunk. Ez számukra is egy lehetőség volt a jövedelemszerzésre.

Pinczés-Pressing Ádám: Teljesen egyetértek. Olyan nem fordult elő ebben az időszakban, hogy valamilyen filmet vagy sorozatot a témája miatt nem mutattunk be, vagy eltoltunk volna. Sőt, ebben az időszakban vásároltunk olyan tartalmakat is, amik a kialakult szituációra reagáltak, ilyen volt például a Fertőzés című film. Amikor jött a vírus, a torrentoldalakon nagyon megugrott a keresés a film iránt. Erre azonnal reagáltunk, és áprilisra már fent is volt nálunk a film, mert volt rá igény.

Az HBO mindig vállalta a véleményét, mindig beleálltunk a társadalmi témákba. Ezeket előszeretettel mutatjuk meg a közönségnek, mert szerintünk társadalmilag fontos szerepünk, hogy a tartalmaink által közvetítsünk kulturális értékeket, érzékenyítsük a nézőinket. Ezt tesszük most a Visszatérés Epipóba című dokumentumfilmünkkel is, amely S. tanár úr által szervezett nyári táborokról szól.

PC: Most, hogy a mozik kiürültek, több mozifilm kerülhet streamingre? Konkurenciája most a streaming a mozinak?



R. T.: A WarnerMedia az anyavállalatunk, tehát van egy hatalmas filmstúdiónk (Warner Bros.), ami a világ egyik legmeghatározóbb hollywoodi stúdiója, ezért a mozik árbevételei mindig is fontosak lesznek számunkra. Biztos vagyok benne hogy lesznek átrendeződések a jelenlegi tartalomvásárlási struktúrában, de ez hosszabb távon fog csak begyűrűzni hozzánk.

P-P. Á.: Az Artemis Fowl című filmet sokáig moziban tervezte bemutatni a Disney, aztán a stúdió mégis úgy döntött, hogy elviszi streamingre, a Disney+-ra. Közép-Kelet-Európában nincs Disney+, így mi vagyunk az egyetlenek, akiknek sikerült megvásárolnia a filmet a régiónkban. Amikor kijöttek az első kritikák, a film elég rossz értékelést kapott (jelenleg 9%-on áll a RottenTomatoes értékelésén - a szerk.), mindennek ellenére ez lett a legnézettebb film augusztusban. Ez minket is nagyon meglepett.

Ez bizonyítja, hogy van érdeklődés nagy filmek iránt. Most kerül fel az HBO MAX egyik első saját gyártású filmje, a Nemterhes, arra is látunk érdeklődést. Van ereje annak, ha valami csak nálunk elérhető, ha ez egy nagy várakozás övezte film, ami elkerüli a mozis premiert. De nekünk, mint cégcsoportnak továbbra is kiemelkedően fontosak a mozis bemutatók.

PC: Emelkedhet a streaming premierek presztízse amiatt, hogy sok filmet először nem moziban, hanem ezeken a platformokon láthatnak először a nézők?

R. T.: Európán belül nálunk, Közép-Kelet-Európában a legerősebb az HBO streamen lévő filmek szerepe és jelentősége, itt fogyasztják a legtöbben, itt van a legnagyobb igény ezekre a tartalmakra. Ez egy különbség a skandináv vagy spanyol nyelvterületekhez képest, ahol inkább a sorozatoknak van jelentőségük.

A sorozatoknál látjuk, hogy nagyon szépen működik a fear of missing out (FOMO, attól való félelem, hogy az ember kimarad valamiből vagy lemarad valamiről - a szerk.) hatása. Teljesen mindegy, melyik nap jön egy sorozat, ha be van harangozva, várják, akkor már aznap meg fogják nézni. Látszik, hogy ennek van bázisa, és fontosak a sorozatpremiernapok. Ez meg tudja határozni a felhasználók mindennapi életét is.

Ez valahol kissé abszurd is, mert a streaming lényege, hogy akkor nézed, amikor akarod, mégis a nézettség főként arra a napra összpontosul, amikor kijönnek az új epizódok.

PC: Hogy látjátok, a járványnak milyen hatása van, illetve lesz a tartalomgyártásra?

R. T.: Tolódnak a premierek, főleg a mozikban, és hiába van már dobozban a film, ha még nem került moziba, akkor hozzánk sem fog jönni. A tartalomgyártást teljesen kiszámíthatatlanná tette a járvány. Sok időt töltünk azzal, hogy az elkövetkező évek üzleti terveit csiszoljuk és finomítjuk, ami nagy kihívás a jelenlegi keretek között.

P-P. Á.: A forgatások világszerte leálltak, most indulnak újra. Nagy kérdés, hogy mikor tudnak szállítani tartalmakat. Az előző félévben a már elkészült tartalmakról döntöttek a stúdiók: rajtuk múlt, hogy premier előtt odaadják-e azokat. A következő fél-egy évre viszont már nincs kész tartalom, emiatt világszerte többen kihívásokkal fognak küzdeni. Az én feltételezésem az, hogy fel fognak értékelődni a library tartalmak, (régebbi gyártású filmek, sorozatok, amelyek mindig elérhetők a tartalomtárban - a szerk.).

Szeretik a nézők a régebbi sorozatokat is: a Jóbarátok például még mindig az egyik legnézettebb. A The Big Bang Theory (Agymenők) is még mindig népszerű, pedig már egy 12 éves sorozat. Vagy például a Trónok harca. A library tartalom fontos, és ebben mi jók vagyunk.

Kell a tartalom, lesz is tartalmunk, de lehet, hogy nem feltétlenül a premier filmek vagy sorozatok fognak dominálni, hanem a régebbi vagy akár a lokális tartalmak. Magyar filmeket is elérhetővé teszünk minél nagyobb mennyiségben. Ettől függetlenül nagyon nagy kérdés, hogy mikor fog normalizálódni az élet, és mikor folytatódhatnak a forgatások a megszokott módon.

PC: Mi a terv hosszútávon arra az esetre, ha nem lesz (annyi) új tartalom?

R. T.: Már most is 7000 óra tartalom érhető el az HBO GO platformon, ami hónapról hónapra bővül. Attól nem kell tartanunk, hogy valaha is elfogynak az újdonságok, sőt a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt, hogy mélyebben mutassuk be az újdonságokat, hosszabb életutat járjon be egy-egy sorozat. Mivel a tartalmaink nagyrésze exkluzívan nálunk érhető el, érdemes kitérni arra, hogy mit jelent az újdonság egy meglévő előfizetőnknek és mit egy új felhasználónak.

Sokan gondolnák, hogy mindig csak a legújabb tartalom hozza be az új előfizetőt, de szerencsére ez nincs így, a meglévő címek is számottevő akvizíciós erővel bírnak. Például a tavaly őszi Az Úr Sötét Anyagai első évada újdonság lehet azoknak a mostani előfizetőinknek, akik a Lovecraft Country miatt regisztráltak hozzánk. Ezért fontos a direkt kapcsolódás az ügyfélhez, mert akkor tudjuk neki elmagyarázni, hogy ha ezt szeretted, akkor ezt is fogod szeretni. Így lehet kihúzni azt az életciklust, hogy ne egy egyszeri beugrója legyen ennek a streamingnek, hanem hosszú távon találja meg benne a szórakozását.

PC: A régebbi tartalmak közül, mi az, amire most is van igény? Törvényszerű, hogy ami régen népszerű volt, azt újra elővéve is az lesz?

R. T.: Nagyon is, kapcsolódva az előző kérdéshez, amikor közvetlen kapcsolatban vagyunk a felhasználónkkal, akkor jobban be tudjuk mutatni a kínálat sokszínűségét. Akár filmekről, akár sorozatokról beszélünk, sok olyan van, amit igazából nem kell újra elővenni, mert "le sem tettük". Van egyenesen arányos összefüggés az elnyert különböző szakmai elismerések számával és egy tartalom örökéletűségével. Ebben nagy múltra tekintünk vissza, és a legutóbbi Emmy gála is megmutatta, hogy ebben unikális helyzetben van az HBO.

P-P. Á.: Mindig próbálkozunk új területeket meghódítani a mozifilmek és sorozatok megszerzésén kívül is. Ilyenek jelenleg a felnőtteknek szóló animációk. Ezek még nem terjedtek el nagyon a régiónkban, de például a portugáloknál a Rick és Morty valami elképesztő kiugrást mutatott.

Mi újdonságként most DC animációs filmeket hozzuk be, novembertől lesz elérhető kilenc új cím. Ezek nem a gyerekeknek szóló animációs filmek, hanem véres, szókimondó képregény-adaptációk. Véleményem szerint ezek vetekszenek a mozifilmek minőségével, de még semelyik legális streaming platformon nem elérhetők.

Amikor a Star Wars-filmek felkerültek, felkerült velük együtt a Klónok háborúja animációs sorozat öt évada is, amely meglepően szép eredményeket hozott. Eszerint van egy réteg, amelyik szereti a felnőtt animációkat, nézi, kíváncsi rá, és hajlandó fizetni érte.

