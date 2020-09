Itt az erdélyi nagymamák csodaszere: te is egyszerűen elkészítheted

Erdélyben általában nem kukoricáznak, kivéve, ha a puliszkáról van szó. A HelloVidék Gasztromesék rovatában ezen a héten az autentikus juhtúrós kukoricadara receptje kerül terítékre. És persze ezúttal is borral kínáljuk.

Erdély varázsát senkinek sem kell bemutatni: egy misztikus, feddhetetlen, értékeket őrző, mesébe illő hely 800 kilométerre a fővárostól. Ahol mindenki szőttes szoknyában, székely harisnyában (ez a férfiak népviselete, nadrág), székelykapuban áll reggel 6 órától tehénfejés, házi kemencés kenyérsütés után, és kizárólag cserbult fazekakat melegít a sparhelt tetején.

Minden részletében van igazság, de azért ez nem ilyen egyszerűen romantikus. A székelyföldi régió valóban őrzi az értékeit, de, hogy pontosítsunk, inkább a társadalma, abból is azok az emberek, akiknek fontosak a hagyományok, melyek a hétköznapok kultúrájához igazodnak - ahogy itt nálunk is. Tisztáznunk kell azonban, hogy ugyanúgy farmerben járnak, indukciós főzőlapot építenek be a magasfényű konyháikba, elektromos kapu nyílik a házaik előtt, ha éppen úgy van, és internetfüggők.

