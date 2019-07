Itt akarják a legtöbben felvenni a falusi csokot: nem is a legolcsóbb helyen

2019. július 1-jétől igényelhető a falusi csok, melynek feltételeiről és lehetőségeiről elindult a HelloVidék falusi csok aloldala, amelyen mind a 2486 érintett településről található egyedi elemzés, legyen szó az adott falura vagy kisvárosra vonatkozó legfontosabb népszámlálási adatokról, lakáspiaci és gazdasági statisztikákról. A program indulása óta a látogatottsági statisztikák alapján a lap azt vizsgálta, hogy mely megyékben és településeken van a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt.





Néhány hónapja röppent fel a hír, hogy a kormány a családvédelmi akcióterv keretében a csok kibővítését és a falusi csok bevezetését tervezi. Az intézkedéscsomag már javában átalakította az ingatlanpiacot, sőt, további változások várhatóak a jövőben.

A július 1-jén induló falusi családi otthonteremtési kedvezmény külterületen lévő tanya, birtokközpont esetében bárhol, belterületen belül pedig közel 2500 kistelepülésen lévő lakások esetén igényelhető. Ez a vissza nem térítendő támogatás lakásbővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható, akár a használt lakás vásárlására igényelt kölcsönnel együtt is. Vásárlással egybekötve a falusi CSOK összege maximum 10 millió forint lehet. Fontos kitétel, hogy vásárlásra kizárólag a támogatás fele fordítható, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. Használt lakás korszerűsítésére vagy bővítésére pedig 3 vagy több gyermek esetén maximum 5 millió forint igényelhető.

A nagy érdeklődésre reagálva a HelloVidék elindított egy falusi csokkal foglalkozó aloldalt, ahol a programban részt vevő, mind a 2486 településről egyedi elemzéseket olvashatnak az érdeklődők. Az oldalon az adott falura vagy kisvárosra vonatkozó legfontosabb népszámlálási adatok, lakáspiaci és gazdasági statisztikák találhatóak, melyek azt veszik górcső alá, hogy az adott településen érdemes-e felvenni a falusi csok-ot.

Kifejezetten nagy az érdeklődés a családvédelmi akcióterv intézkedései iránt. Számítottunk rá, hogy már az első hetekben sokan fognak támogatást igényelni, ezért külön sorszámhúzó gombot alakítottunk ki a kormányablakokban. A július elsejei indulás első hetében mintegy kilencezren, a második munkahéten pedig hatezren. Az első két hétben tehát több mint 15 ezren nyomták meg ezt a hívógombot a kormányablakokban, ennyien indítottak el ügyintézést

- nyilatkozta pénteken Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, aki szerint a családvédelmi akcióterv részét képező falusi csok egy olyan intézkedés, amely képes lehet megállítani az elvándorlást a kistelepülésekről, fejlődést és pozitív változást indíthat el a falvakban.

A Takarék Csoport elemzői szerint a falusi csok nagyjából 30 ezer családot érinthet, akik 150 milliárd forint összegű keretösszegű támogatást vehetnek igénybe. Az ingatlan.com elemzése szerint a magánszemélyek által feladott hirdetések és érdeklődések száma országos szinten 71 százalékkal növekedett a falusi csok hatására az elmúlt 3 hónapban. A program megjelenése előtt a legnagyobb mértékű növekedést Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Heves, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében valószínűsítettek az ingatlanhirdető portál elemzői, mivel ezekben a megyékben megduplázódott a kereslet, a program kihirdetését követően azonban némileg korrigáltak az előrejelzésükön, ugyanis később már azt írták, hogy a Pest és a Fejér megyei helységek a legkeresettebbek a falusi csokkal érintett települések közül.

Az átlagárak 10 százalékot meghaladó növekedést mutattak azóta, amióta tudni lehet az új támogatási formáról, ugyanis a falusi csok településein az átlagos négyzetméterár jelenleg 88 ezer forint, egy éve pedig még csak 79 ezer forint volt az átlag. Egy ingatlan jellemző átlagára eközben 8 millió forintról 9 millió forintra emelkedett, derült ki a portál adataiból.

Hivatalos statisztika arra vonatkozóan még nem látott napvilágot, hogy mely településeken volt eddig a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt.

Azonban az elmúlt 2 hónapban a HelloVidék a falusi csok aloldalának látogatottsági adatait folyamatosan monitorozta, melyekből különféle tendenciákat és következtetéseket lehet leszűrni. A falusi csok keresőt jelenleg összesen 46532 alkalommal használták. Az adatokból kitűnik, hogy a megyék közül Pest megye a legnépszerűbb, a megyéket érintő kattintások 18,76 százalékát zsebelte be. Pest megye után a Fejér megyei kistelepülések iránt érdeklődtek a legtöbben, de már a második helyezett is jócskán leszakadt az első helyezettől, csupán a kattintások 8,51 százalékát tudhatja magának a megye. A harmadik megye Somogy lett, ami a kattintások 7,9 százalékát birtokolja. Somogy megye népszerűségének oka az lehet, hogy számos Balaton közeli település kapott helyet a listában, és valószínűleg ez lehet az oka annak is, hogy Veszprém megye kúszott fel a negyedik helyre.



A HelloVidék látogatottsági statisztikái szerint a legkevesebb érdeklődés a Tolna megyei falusi csokkal érintett települések iránt van, az oldalt olvasók mindössze 1,83 százaléka böngészett a megyében található falvak és kisvárosok között. Szinten nagyon kevés érdeklődést mutattak az olvasók a Vas és Békés megyei települések iránt, amelyek 2,36 és 2,55 százalékos eredményt értek el.

