Itt a friss bejelentés: ismét elhalasztják a Brexitet

Egyhangúan támogatja mind a 27 bent maradó tagállam az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének január 31-ig történő elhalasztását - jelentette be a mai brüsszeli tanácskozást követően Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Ez várható kimenetel volt azután, hogy ma reggel a francia államfőhöz közeli forrás már jelezte: megadják ők is a halasztást, mivel nagyon úgy néz ki, hogy előrehozott választások megtartása miatt is kérik azt a britek - számol be a Portfolio.