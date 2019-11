Itt a figyelmeztetés: ólom van a csapvízben, rengeteg családot érint

Az 1945 előtt épült társasházak vízvezetékeiből sok esetben ólom kerülhet a csapvízbe, így hiába kiváló minőségű a vezetékes víz, mire az a háztartások csapjaiba eljut, jelentősen szennyeződhet - számol be az Infostrart.

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, sok magyar háztatásban szennyezett a csapvíz.

Bufa-Dőrr Zsuzsanna, Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője környezetmérnök csapata két kutatást is indítottak: a lakosság segítségével a baj mértékét, illetve a víztisztító berendezések hatékonyságát mérik. Egy országos ólomtérkép is készül - ajánlásokkal. A szakértő friss helyzetjelentést adott a rádiónak, miszerint

a víz alapvetően biztonságos, a szolgáltatott ivóvízben jellemzően nem található ólom, azonban az ivóvízhálózatba beépített szerkezeti anyagokból kioldódva kerülhet a csapvizünkbe ólom.

Hozzátette, ez nem is csak budapesti probléma, a megyeszékhelyeken, nagyobb városokban is vannak 1940 előtti épületek, és azt követően is építkezhettek ólomcsövekkel.

A nyitott laboratórium program részeként a lakosság által benyújtott minták alapján kiderült, hogy jelentős a probléma, a csapnyitáskor nyert vízminták 30-40 százaléka szennyezett. Ám reggel egy percnyi folyatás hatására jelentősen csökkenthető a kockázat, ha nagyobb mennyiséget a már kifolyatott csapból a hűtőben tárolunk - mondta el Bufa-Dőrr Zsuzsanna.

A vízfolyatás nyilván csak tüneti kezelés, végleges megoldást a csőcsere jelentene.

Különösen várják a jelentkezéseket Újpestről, Gazdagrétről, Békásmegyer, Óbuda-hegyvidékről, Pest megyében Pécelről, Budaörsről, Törökbálintról, Kerepesről.