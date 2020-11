Itt a döntés a kijárási tilalomról: eddig kell várnunk, hogy megtdujuk, meghosszabbítják-e

Csütörtök délelőtt szokás szerint Kormányinfón számolt be az aktuális kormánydöntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A tájékoztató fő témája az uniós költségvetési vétó és a koronavírus-helyzet voltak.

Talán most kerülhetnek be az antigén-tesztek a statisztikába



Jó lenne, ha a hivatalos tesztelési adat az antigén-teszteket is tartalmazná, ezt talán most sikerül megoldani, a mai adatban már szerepel a 33 ezer antigén-teszt is - mondja a miniszter.

Állja a sarat az egészségügy



Ma intenzív ágyon 580-an vannak, 1700 körül lehet a szabad intenzív ágykapacitás, ami bővíthető - mondja az erre vonatkozó kérdésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A nem intenzív ágyakból is több mint 12 ezer áll rendelkezésre, egyelőre a kormány azt látja, hogy megfeszített munkával, de állja a sarat az egészségügy.

Radikálisan javuló járványhelyzet kellene a szabad karácsonyhoz



Radikálisan javuló számok kellenek ahhoz, hogy karácsony előtt lazításról lehessen dönteni - válaszolta az erre vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely. Hozzátette: a december 11-i határidő előtt 5-7 nappal dönt majd a kormány az intézkedések esetleges meghosszabbításáról vagy újabb korlátozásokról.

Írásban még nem érkezett meg a javaslat az iparűzési adóról



Az iparűzési adó eltörlésére van javaslata az MKIK-nak, de ennek írásos változata a kormányhoz egyelőre nem érkezett meg - válaszolja Gulyás Gergely.

Lezártnak tekintik a vitát az orvosokkal



A kirendeléssel kapcsolatzos vitát lezártnak tekintem az orvosokkal, szerintem a másodállás vállalásával kapcsolatos vita is rendezhető - mondja Gulyás.

Nem lesz nagy eltérés a vakcinák között időben



Nem lesz időben óriási különbség a vakcinák között, 7-8 vakcina van már a harmadik tesztelési fázis végén. Az biztos, hogy az oltás ingyenes és önkéntes lesz - hangsúlyozza a miniszter.

Mikor tetőzhet a járvány?



A járvány tetőzésére vonatkozva különböző prognózisok vannak, általában decemberre vagy januárra teszik a tetőzés ideját - válaszolja Gulyás.

Jövő szerdán derülhet ki, lesznek-e újabb intézkedések



Az álhírekkel ellentétben a kormány nem hosszabbította meg a korlátozó intézkedéseket, azok december 11-ig vannak érvényben. A kormány kéthetente értékeli az intézkedéseket, most a napokban szűrhetjük majd le az első tapasztalatokat,

egyelőre nem tudjuk, szükség lesz-e ezek meghosszabbítására



- mondta Gulyás Gergely. A miniszter hangsúlyozza, hogy a kormány jövő szerdán értékeli az eddigi lépéseket és

tárgyal arról, szükség van-e további intézkedésekre.

