Ismét mérgező anyagot találtak a magyar gyerekek egyik kedvenc játékában

Két különböző márkájú, webáruházakban is kapható slime-ban is az egészségügyi határértéknél magasabb mennyiségű bórt talált egy portugál fogyasztóvédő szervezet - számol be a Tudatos Vásárlók Egyesülete a honlapjukon.

A bór bőrirritációt, hasmenést, hányást, hosszú távon pedig meddőséget, magzatkárosodást okozhat - a vizsgálatot a Deco Proteste portugál fogyasztóvédő szervezet végezte el.

A slime nevű műanyag nyálka néhány éve tört be a piacra, és azonnal óriási népszerűségre tett szert a gyerekek körében. Mivel használat közben a bőrrel közvetlenül érintkezik, fontos, hogy ne okozzon allergiát, sem egyéb egészségügyi problémát.

Tavaly nyáros a Which? brit fogyasztóvédelmi szervezet tesztje 11, boltban kapható slime-márkából 8-ban talált bórt, az egészségügyi határértéket meghaladó mennyiség.