Ismét felpattantak az ingatlanárak: ez állhat a háttérben

Sokan élnek a családok otthonteremtését elősegítő kormányzati kedvezményekkel, amelyek nagyban hozzájárulnak a piac visszapattanásához: egy friss összegzés szerint január első két hetének aktivítási mutatója másfélszer magasabb volt a tavalyi év első két hetében mértnél, pedig akkor még híre sem volt a járványnak. Mivel a kizárólagos megbízások száma is harmadával emelkedett, ezért a nehézségek ellenére is erős tavaszra számíthat az ingatlanpiac.

Már a tavaly bejelentett kormányzati intézkedések is fokozódó érdeklődést generáltak az őszi ingatlanpiacon, de akkor még sokan kivártak, mert tudható volt, hogy január 1-től a korábbinál is bőkezűbb támogatások segítik a családok otthonteremtését. A növekvő bizalom jele, hogy az Otthon Centrum piaci aktivitási mutatója szerint idén január első két hetében 2019 azonos időszakához képest másfélszeres, a tavalyi év átlagához képest majdnem kétszeres emelkedés volt a telefonos érdeklődések számában. Ennek tudható be, hogy az Otthon Centrum tanácsadói az előző évekhez képest 20-45 százalékkal több ingatlan bejáráson vettek részt a leendő vevőkkel, míg az értékesítési megbízások az előző két év értékéhez képest harmadával emelkedtek.

A vevők oldaláról még jelentősebb érdeklődést tapasztalt a hálózat, majdnem 60 százalékkal többen jelentkeztek telefonon. Az újonnan regisztrált ügyfelek száma pedig 70 százalékkal haladja meg az előző évit, az új keresési igényekből pedig 86 százalékkal többet rögzítettek a tanácsadók idén, mint egy évvel korábban.

A járvány első hullámában megedződött ingatlanpiaci szereplőket már nem lepte meg a második hullám, az eladók, a vevők és az ingatlanközvetítő szakma is jóval felkészültebben, járványkompatibilis protokollok és technológiai megoldások mentén tudott keresni és kínálni, valamint üzletet kötni

- sorolta a legfontosabb változásokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. Elmondta, a 2020-as és a 2019-es év első két hetéhez képest a vevőjelöltek harmadával több ingatlanbejáráson vettek részt, ami azért nagyon figyelemreméltó emelkedés, mert a tavalyi január még teljesen pandémia-mentes volt. A januári félidős adatok alapján idén lényegesen több tranzakció került végső tárgyalási fázisba, mert a vételi ajánlatok száma is bőven a tavalyi érték duplája volt. "Ez is mutatja, hogy a piac alkalmazkodott a megváltozott helyzethez" - összegezte a jelenlegi állapotot az elemzési vezető, aki azért emlékeztetett arra: az érezhetően és kimutathatóan növekvő érdeklődés nem jár automatikusan a tranzakciószám emelkedésével, mert nem minden telefonálóból vagy személyes érdeklődőből lesz vevő, azonban jól mutatja, merre tart a piac. Az Otthon Centrum honlapjára tavaly feltöltött több, mint 5000 ingatlan bemutató videó is nagyban hozzájárult az érdeklődés növekedéséhez, és az is látható: egyre többen igénylik szakértő segítségét, hogy az elérhető és legkedvezőbb a támogatások, illetve a hitel lehetőségek széles palettájáról a nekik legmegfelelőbbet tudják kiválasztani. Soóki-Tóth Gábor szerint a fokozott érdeklődés két-három hónapon belül lesz érezhető a tranzakciók számában, így az ingatlanpiacon erős tavaszi szezonra számít az Otthon Centrum.



Milyen állami kedvezmények vehetők igénybe?

A CSOK használt lakás vásárlásához gyerekszámtól függően 550 ezer és 2,75 millió forint közötti összeggel járul hozzá. Új lakáshoz akár tízmillió forintot biztosít az állam és a nagycsaládosok a vissza nem térítendő milliók mellé államilag garantált, legfeljebb háromszázalékos hitelt is kérelmezhetnek, szintén tízmillió forint erejéig. A hitel 2018. december 1-je óta már kétgyermekes családoknak is elérhető, három vagy több gyermek esetén pedig maximális értéke 15 millió forint.

2019 júliusában indult a Családvédelmi Akcióterv, amelynek részeként már használt lakás vásárlásánál is lehetőség van a tíz- vagy 15 millió forintos hitel felvételére. Szintén tavaly júliustól ezekkel a kondíciókkal a falusi CSOK keretében használt ingatlan is vásárolható. Szintén tavaly óta elérhető Babaváró Támogatás, ami olyan hitel, ami a születendő gyermekek számától függően vissza nem térítendő támogatássá alakul. Az igénybe vevők jelentős hányada lakáscélra szánja az így felvehető 10 millió forintot.

Idén januártól a CSOK-kal lakást vásárlók mentesülnek a 4 százalékos vagyonszerzési illeték megfizetésétől és az új építésű lakás áfáját - amely ismét kedvezményes, csak 5 százalék - is visszaigényelhetik, sőt a használt lakás vagy telekvásárlás áfája is visszaigényelhető 5 millió forintig.

Címlapkép: Getty Images