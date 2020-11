Ismét bezárkóznak ezek az európai országok: nyakig ülünk a második hullámban

A tavaszi, drasztikusnak járvány elleni intézkedések után az ősziek ideje jött el: számos európai ország ismét a határzár és a kijárási korlátozások bevezetésére kényszerült. Ahogy hazánkban, úgy más országokban is egyre kétségbeejtőek fertőzöttségi adatok, így a hatóságoknak nincs más választása.

A tavaszi lezárások, és kijárási korlátozások után most a második hullámban is sok ország vezetett be korlátozó intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljék, vagy legalább lelassítsák a koronavírus további terjedésének ütemét, megóvva ezzel az egészségügyet az összeomlástól. Orbán Viktor miniszterelnök a hazánkat érintő újabb korlátozásokról november 3-án, kedden beszélt. Újra életbe lépett a különleges jogrend, illetve éjszakai kijárási korlátozás lesz, 00:00 és 05:00 között nem lehet majd az utcákon lenni, éjfélig mindenkinek haza kell érnie.

A korlátozó intézkedések Európa minden országában más-más ütemben, és eltérő mértékű szigorítással mennek végbe, ám szinte mindenhol ezektől várják az vírus terjedésének lassulását. Spanyolország és Franciaország, ahol már július közepétől tart a járvány második hulláma, október elejétől, illetve közepétől helyi zárlatokat vezetett be. Míg Franciaország péntektől az ország egész területére vonatkozó lezárást hirdetett, addig Spanyolország tartományokra vonatkozó intézkedéseket hoz, melyek most már azonban a legnagyobb, legnépesebb területeket is érintik - számol be a Statista.com a november 5-i adatok alapján.

Németországban november 2-től a legfőbb új szabály, hogy a fertőzésveszéllyel járó közvetlen testi kapcsolatok csökkentése céljából legfeljebb két háztartás tagjai és maximum tíz ember tartózkodhat együtt. Az előírások nagy részét a legtöbb tartományban változtatás nélkül ültették át a helyi szabályozásba, de vannak eltérések is. Országszerte egységesen vonatkoznak az idegenforgalomra és a vendéglátásra, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és az éttermek csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztették a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is. A zárlat a vendégekkel, ügyfelekkel közvetlen testi kapcsolatban dolgozó szolgáltatókra is vonatkozik, így a főszabály szerint a fodrászokon és a gyógytornászokon kívül minden ilyen szakember kényszerszünetet tart.

Lengyelországban a helyzet folyamatosan romlik, így járvány lassítása érdekében szombattól bezárnak a kulturális intézmények és a bevásárlóközpontok. Csak az élelmiszer- és illatszerboltok, a gyógyszertárak, az állateledelboltok, a barkácsáruházak és a szolgáltatások üzemelhetnek. Hétfőtől távoktatásra térnek át az általános iskolák alsó tagozatai is. Több országban is bevezették a kijárási tilalmat, korlátozást, , megtiltva állampolgáraiknak, hogy alapos ok nélkül mozogjanak az éjszakai órákban. Kijárási tilalom van érvényben Szlovéniában, Szlovákiában, Cipruson és Magyarországon is.

Ahogy a térképen is látszik, a legtöbb ország vörös, azaz teljesen bezárkózott, Spanyolországban és Olaszországban enyhébbek a korlátozások, helyi szinten döntenek, ahogy Dániában, Romániában és Portugáliában is.

Az első lezárási hullámhoz hasonlóan a végrehajtás országonként jelentősen eltér, Németország csupán arra ösztönzi a lakosokat, hogy maradjanak otthon, míg Spanyolországban és Franciaországban szigorúbb ellenőrzések szoktak lenni. Ám több korlátozást bevezető kormány kijelentette, hogy hamarosan, december elejével kezdődően, fokozatosan feloldják őket.

