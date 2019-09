Ingyenes élménynegyed épült Itthon: ilyen sem volt még

Integrált, azaz befogadó játékelemeket is tartalmazó játszóteret adtak át augusztus végén Pécsen, ahol sérült és ép gyermekek együtt játszhatnak. Az integrált játszóterek kialakításának igénye az elmúlt években ugrásszerűen megemelkedett. A közös játszóélmény biztosítása ugyanis egyre több önkormányzatnak és vállalkozásnak fontos országszerte. A játékok a Zsolnay Negyed játszótereire elszórtan kerültek ki - számol be a HelloVidék.

Két trambulin, fészekhinta, amőba, játéktelefon, háton csúszó, kerekesszékes körforgó, integrált mérleghinta és rugós golyóvezető került a pécsi játszóterekre. Első hallásra talán átlagosnak tűnik, ám mégsem az. A kilenc új játék mindegyike integrált, vagyis lehetőséget biztosít különböző részképességek fejlesztésére. A játszótér mozgáskorlátozott, láttássérült, hallássérült, autista és értelmi fogyatékkal élő gyermekek számára is kínál élményeket.

- mondta el a HelloVidék kérdésére Halász Kinga a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZsÖK) kommunikációs munkatársa.