Indul a magyar Netflix: ki nem találod, milyen filmekre fizethetsz itt elő

Magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtöktől a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmio néven, amelyen klasszikus, valamint a közelmúlt legjobb magyar alkotásai lesznek elérhetőek.

A magyarországi streamingszolgáltatóknál elérhető magyar filmek sikerére alapozva indítja útjára az NFI Filmio nevű online videotár-szolgáltatását - közölte az NFI hétfőn. Mint írják, az NFI által megrendelt reprezentatív kutatásból az derült ki, hogy egyre nagyobb szerep jut a magyarországi streamingszolgáltatóknál a magyar tartalmaknak. A kutatást a Kantar-Hoffmann készítette 800, 15 éves vagy idősebb magyar lakos online megkérdezésével.

A Netflixnél és az HBO GO-nál jelenleg 50-50, a Cinegónál 28 magyar produkció közül válogathatnak az előfizetők. A filmek népszerűségét igazolja, hogy ezeken a platformokon számos magyar film bekerült a legnézettebb alkotások aktuális listájára. A kutatás szerint Magyarországon egyelőre még mindig a tévénézés a legkedveltebb tartalomfogyasztás, de

a magyarok 47 százaléka használ, vagy használt már előfizetős videós tartalomszolgáltatást.

Az NFI közlése szerint a nemzetközi statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a járványhelyzet hatására jelentősen megnőtt a streaming-előfizetők száma. Az Ipsos ez év áprilisában publikált felméréséből az szűrhető le, hogy ez a trend idehaza is hasonlóan alakult: a válaszadók 47 százaléka mondta azt, hogy a járványhelyzet előtti időszakhoz képest gyakrabban néz streamingcsatornán keresztül elérhető tartalmat - olvasható a közleményben.

A Netflix a világ vezető internetes szórakoztató szolgáltatásaként egy éve indította el lokalizált verzióját Magyarországon. Az első év végéig 50 népszerű magyar filmet tettek hozzáférhetővé az előfizetőknek. Ezen belül 2019-ben és 2020-ban összesen 37 mozifilmet vásároltak meg a Nemzeti Filmintézettől. Köztük nemzetközi ismertségig jutó alkotásokat, például az Oscar-díjas Saul fiát, a Napszállta és az Oscar-jelölt Akik maradtak című filmeket, az elmúlt években készült, sokszínű műfajú magyar filmeket (Nyitva, Curtiz) és korábbi hazai filmsikereket, például a Valami Amerikát, a Kaméleont vagy a Csak szex és más semmit. A magyar filmek többször szerepeltek már a szolgáltató magyarországi Top 10-es listán, legutóbb az Akik maradtak került a legnépszerűbbek közé.

Az HBO GO 2017 novemberétől fizethető elő önállóan Magyarországon. A szolgáltató színes kínálatban egyaránt szerepelnek magyar filmek, sorozatok, dokumentumfilmek - a Testről és lélekről, a Rossz versek, Az állampolgár, az 1945 vagy a Lajkó, cigány az űrben is elérhető a szolgáltatónál. Az előfizetők egynegyede rendszeresen néz magyar tartalmakat. Idén szeptemberben náluk debütáló Drakulics elvtárs vagy korábban a FOMO - Megosztod, és uralkodsz című film is bekerült az oldal legnézettebb filmjei közé.

Művészfilmeket érhetők el Cinego portálon, amely több magyar filmforgalmazó összefogásával indult el ez év májusában. A jelenlegi kínálatban szereplő mintegy 250 filmből 30 magyar alkotás, a szolgáltató célja a magyar gyártású tartalmak folyamatos bővítése - olvasható a közleményben.

Címlapkép: Getty Images