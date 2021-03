Íme a hagyományos húsvéti kalács receptje és más ünnepi finomságok

A kalács nem csupán egy finomság a sok péksütemény közül, hanem igazi rangot ad a háziasszonynak, ha elkészíti. Határtalan kreativitással, szépérzékkel, mandulával, mákkal szórva a hármas-négyes-hatos fonásokat variálva díszíthetjük a kalácsokat. A lényege azonban, hogy kívül fényes és ropogós, belül pedig foszlós és puha legyen.

A kalácsot a kenyér különleges változataként tartották számon a paraszt konyhában, de már több száz éve annak is, hogy hagyománnyá vált - írja a HelloVidék. A kemence alján sütötték nagy méretben, kovásszal, ráadásul kerek formában. Az 1900 - as évek végétől kezdett az élesztő elterjedni, arra pedig már korábban rájöttek, hogy a zsiradék sokkal tovább tartja puhán, finoman a tésztaételeket, ezért zsírral gyúrták be. Ez az oka annak is, hogy megjelentek a kisebb méretű, finom pékáruk, hiszen a zsiradéknak köszönhetően azok sem száradtak ki olyan hamar. Jóval később változott ez vajra, olajra, tejszínre.

Mi nem maradhat le az asztalról húsvétkor?

Elsősorban a kalács. A kalács az, ami mindennek lehet az alapja. Önmagában is isteni, majd vajjal, lekvárral még jobb, de nálunk erre szokás tenni a sonkát, tormát, sajtot és egy kis savanyúságot is. Isteni kombináció az édeskés alap a sóssal, amiből nem lehet eleget készíteni.

Nem maradhatnak el a látványos piték körformában, egy kis sós sütemény, ez esetben a medvehagymás pogácsa, valamint a házi sonka mellé a házi sajt. A friss tormát a férfiak reszelik, így az év e napján láthatjuk őket könnyezni - mondhatni, ez is egy húsvéti látványosság. Természetesen a kencék, a főtt tojások, a szalámi és francia saláták még tovább díszíthetik az asztalt, de határt itt is csak a saját fantáziánk szabhat!

Címlapkép: HelloVidék