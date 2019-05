Ilyen nyaralókat vesznek a Balatonnál a magyar milliárdosok

Évről évre élénkül a nyaralók iránti kereslet főként a Balaton környékén. Átlagosan 400-600 ezer forintos négyzetméterárral lehet számolni idén a határ pedig a csillagos ég, hiszen van másfél milliárdos palota is a tóparton.

Lerohanták a nyaralók kínálati piacát a leendő vásárlók - ismertette áprilisban elemzését az ingatlan.com, amely a Balaton és a Velencei-tó melletti települések és az érintett megyékben eladásra kínált nyaralók - kínálatát és árát vizsgálta több ezer hirdetés adatai alapján.

Balaton északi partján lévő ingatlanokat magában foglaló Veszprém megyében ugyanis az eladó ingatlanok iránti érdeklődők száma egy év alatt több mint 100 százalékkal nőtt. A Balaton északi partján az ingatlanok átlagos négyzetméterára idén április közepén 424 ezer forint volt.

De nem csak az olcsó, partmenti ingatlanok mennek, az igazi luxusnyaralókra is van kereslet, melyeknek négyzetméterára akár a 2-2,5 millió forintot is elérheti. Ezek rendszerint kiváló alapanyagokból készültek, és az elhelyezkedésük is kifogástalan. Összegyűjtöttünk pátigazi gyöngyszemet.

6 szoba, 640 millió: pazar kilátás

13 szoba: minden napra egy. 880 millió

Ez ugyan csak 290 millió, de azért felfért a listára

Személyes kedvencünk: 70 négyzetméter=280 millió

1 milliárd 633 millió és még 900 ezer forint: vajon alkuképes?

Kinek van erre pénze???

Természetesen sokakban merülhet fel a kérdés, hogy egyáltalán kinek van annyi pénze jelenleg Magyarországon, hogy ilyen borsos árú ingatlant vásároljon. Véleményünk szerint azonban érdekesebb azt firtatni, hogy készpénzes, vagy különböző hitelkonstrukciókat igénybevevő vásárlók uralják-e a piac e szűk szegmensét. Információink szerint - bár nincs akadálya a hitelből történő finanszírozásnak - inkább a készpénzes vevők, gyakran vállalkozásnak vásárlók uralják ezt a piacot.



Kimagaslóan nagy értékű, több százmilliós ingatlan vásárlásakor ugyanis a magas hitelösszeg a szokásos lakossági hitelezés kereteibe nehezebben fér bele. Ilyen ügyletnél a megszokottól eltérő hitelbírálatra és döntésre van szükség. Ebbe beletartozik az ügyfél hitelképességének, jövedelmi helyzetének mélyebb elemzése, az ingatlanértékből adódó plusz kockázatok alapos mérlegelése, hiszen százmilliós nagyságrendű hitelkihelyezésnél a visszafizetés mellett az ingatlan mobilizálhatóságára is hatványozottan kell figyelni.