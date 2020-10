Így védheted meg a gyermeked egészségét odahaza: sok szülő hibázik óriásit

Még a legbiztonságosabbnak gondolt otthoni környezetben is könnyedén előfordulhatnak balesetek, különösen, ha gyermekekről van szó. Ezért kiemelten fontos a balesetmegelőzés.

A járvány miatt otthon töltött hónapokban vagy akár az őszi szünet alatt a háztartási balesetek kockázata is megnövekszik a legkisebbek körében. Egy otthoni balesetnél egyrészt az a fontos, hogy a szülők tudják, hirtelen mit kell tenniük, másrészt a kórházaknak, mentőszolgálatoknak is elengedhetetlen, hogy a szakszerű ellátást gyorsan, fájdalommentes eljárásokkal végezhessék - írja közleményében a K&H.

(...) Baleset bármikor, bármelyik családban történhet, különösen most, amikor jóval több időt töltünk az otthonunkban. A legkisebbek esetében azonban talán még inkább fontos, hogy a lehető leggyorsabban és a fájdalomérzet csökkentésével tudjuk kezelni a sérüléseket, ehhez pedig elengedhetetlenek az innovatív eszközök és eljárások

- mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Mindent a kicsik szemszögéből

A gyerekszobán kívül a lakásban a legtöbb bútor és tárgy felnőttmagasságra van szabva. Ahhoz, hogy tényleg lássuk, értsük és tudjuk, mit érhet el a gyerek, mit tud hirtelen lerántani a polcról vagy asztalról, nem árt, ha leülve, guggolva is szemügyre vesszük, mik azok a tárgyak, amik könnyen sérülést okozhatnak, ezért magasabbra kell helyeznünk.

Játékos körbevezetés: ismerjük meg együtt a lakás veszélyes pontjait

Az egyik leggyakoribb háztartási baleset a gyerekek körében a forrázás, a legkisebbeknek is fontos ezért megmutatni és megtanítani, mik azok a tárgyak, amiket nem lehet bármikor megfogni. Tanítsunk játékosan: rajzoljuk le a lakás összes olyan pontját, amik különösen veszélyesek lehetnek számukra, és nézzük meg együtt, hol, mire kell figyelni. A konyhán túl ugyanis a fürdő és a nappali is veszélyzóna lehet: a radiátor csöve, az ebédlőasztalról lerántott forró tea, a nappaliban égve hagyott gyertya vagy hűlni hagyott vasaló, sőt, még a mikróból, szárító-és mosogatógépből kiszálló gőz is könnyen égési sérülést okozhat.

Házimunka biztonságosan

A házimunkába minden gyerek - korosztálytól függetlenül - be tud segíteni, tekintsünk erre lehetőségként. Érdemes beosztani a feladatokat és kategorizálni a tárgyakat: takarítás során jobban rögzül ugyanis, hogy pontosan mihez nyúlhatnak, mit foghatnak meg és mit nem szabad még használniuk. Bár a rend és a tisztaság sem elhanyagolható szempont, de a sérülések elkerülése érdekében a házimunkát közösen végezve a gyerekeknek könnyen megtaníthatjuk a háztartási eszközök biztonságos használatát.

Mese a kis kalandorról, aki felfedezte az otthonát

A tanulságos történeteknek köszönhetően a gyerekek könnyebben megjegyzik, bizonyos helyzetekben mit is kell tenniük. Alkossunk közösen egyedi mesét, amiben ők lehetnek a főszereplők. Beszéljük át, írjuk vagy rajzoljuk le együtt, milyen kalandokon mennek keresztül otthon a kicsik, és a nap során milyen sérüléseket szerezhetnek, ha nem elég elővigyázatosak.

Jobb félni, mint megijedni

Habár a gyerekek könnyen megtanulhatják, mihez nem szabad nyúlniuk, a legkisebbek egyben a legkíváncsibbak is, így akár pár perc alatt megtörténhet a baj. Érdemes ezért fél szemmel minden lépésükre figyelni a lakáson belül is, a megelőzésen túl ugyanis az is fontos, hogy gond esetén azonnal tudjunk nekik segíteni.

