Így ütik el az időt a karanténban a magyarok: téged is kikészít már az otthonlét?

Sokaknak megváltoztak a mindennapjaik: akár napi több órájuk is felszabadulhatott azoknak, akik korábban ingáztak lakó- és a munkahelyük között. A Simple by OTP megkérdezte felhasználóit, mivel töltik az extra időt és kiderült: az online lehetőségek népszerűek, de sokan új recepteket próbálnak ki vagy félretett könyveiket olvassák. A játéknak azonban, mint egyébként az életünkben, most is fontos szerepe van. Legnépszerűbbek közé az akció-és kaland-, valamint a logikai és stratégiai online játékok tartoznak: a megkérdezettek kétharmada naponta több órát tölt ezekkel.

Böngészés, sorozatmaraton, videochat partik... Csak néhány online elfoglaltság, amelyekkel a jelenleg is tartó karantén alatt elüthetjük az időnket. A Simple alkalmazás felhasználóinak körében végzett kutatás szerint a megkérdezettek az online szabadidős tevékenységek mellett hagyományos elfoglaltságokat is választanak: legtöbben szabadidejükben filmeket vagy sorozatokat néznek (62 százalék), híreket olvasnak az interneten (53 százalék) vagy online böngésznek, vásárolnak (50 százalék). Hasonló számban akadnak olyanok is, akik főzéssel-sütéssel dobják fel a hétköznapokat, valamint több mint harmaduk olvas könyveket, magazinokat is.

A felmérés azt is mutatja, hogy a felszabadult órákban a megújulásra is szakítunk időt: az új receptek mellett (34 százalék) a kitöltők 46 százaléka kipróbált, vagy kipróbálna valamilyen online tevékenységet, legyen az edzés, tanfolyam, vagy éppen játék.

Az online játékok akár a monoton otthoni valóságból való kilépést is segítik, nem meglepő, hogy a megkérdezettek több mint negyede tölti ezzel az aktivitással a felszabadult óráit. Kétharmaduk átlagosan minimum 3 órát játszik naponta, és közel 50 százalékuknak több ideje is jut rá a mostani bezártságban, mint korábban. A válaszadók kedvelik az egyéni küzdelmeket, de 61 százalékuk néha vagy rendszeresen "multiplayer" versenyeken is részt vesz.

A játékok jellegét illetően a válaszadók 36 százalékának esik a választása akciójátékra, és közel hasonló arányban kedvelik a logikai típusú játékokat is. Ezeket követik a különböző szerepjátékok és stratégiai játékok, majd a szimulátoros és autó-motorsport játékok.

A karantén idején az elektronikus sport (e-sport) még jobban felértékelődhet, hiszen a nagy sportesemények elmaradása a rajongókat rengeteg élménytől fosztja meg. Az e-sport rendezvények azonban pótolni tudják ezeket, hiszen otthonról is lehet játszani és élőben követni, ahogy a hagyományos meccseket. Egyre népszerűbb itthon is a professzionális bajnokságok szervezése, a Simple applikáció felhasználói körében szintén van nyitottság a hasonló bajnokságokra: 40 százalékukat érdekelné egy ilyen esemény, illetve ezen társaság16 százaléka akár versenyzőként is részt venne rajta.

