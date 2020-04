Így teheted hatékonyabbá az otthoni tanulást: órarend, mackónadrág, csengő

Már harmadik hete, hogy az iskolák bezárása miatt a közoktatás az online térben folyik, azóta pedig többszáz diák és tanár megállás nélkül dolgozik az Oktondi honlapján. Céljuk, hogy minél több általános- és középiskolás tanulónak, valamint pedagógusnak segítsenek könnyebben venni a távoktatás akadályait.

Az Oktondi lelkes egyetemistái eddigi tapasztalataik alapján összeállítottak egy 5 pontos listát, amely (nem csak) a diákok otthoni munkavégzését könnyítheti meg.

1. Napi órarend, tanulási terv készítése sokat segíthet

Jelen felállás szerint az órák egy része virtuálisan közvetített "élő adás", a másik része pedig a nagyobb önfegyelmet igénylő, autodidakta tanulásból áll. Ilyenkor a tanár feladja a feladatot, a megoldásról, kidolgozásról és határidő szerinti visszaküldésről azonban a diákok (és szüleik) maguk gondoskodnak. Ebben nyújthat segítséget egy órarend, egy tanulási terv, amelyben az adott napra feljegyezzük, hogy mely tantárgyakból mennyit szeretnénk haladni. Érdemes a "heti órarendet" előre elkészíteni, hogy biztosan minden készen legyen határidőre.

2. A megfelelő öltözet elengedhetetlen kelléke a tanórának

Az oktatás akkor is egy kötelezettség teljesítése, ha az virtuálisan történik. Adjuk meg egymásnak és a tanárainknak a tiszteletet, és ne pizsamában üljünk le a gép elé, hanem olyan öltözetben (vagy legalább felső ruházatban), amelyben iskolába is mennénk. Ez abban is segít, hogy ne hagyjuk el magunkat, pár ilyen apróság segít a már megszokott rutinban maradni.

3. Pontos kezdések online is!

Gyakran normális körülmények között is beleesünk abba a hibába, hogy egy lyukas óráról, vagy éppen a szünet után késve érkezünk meg a terembe, ez pedig fokozottan igaz lehet a távoktatás során. Otthoni körülmények között nehezebb betartani a "katonás rendet", mégis törekednünk kell arra, hogy ne várassuk meg se a tanárt, se a társainkat. Inkább üljünk le 5-10 perccel kezdés előtt a gép elé, hogy minden gördülékenyen mehessen.

4. Óvatosan a futó alkalmazásokkal!

A számítógép lehetőségek tárházát jelenti, azonban nem biztos, hogy minden lehetőséggel matek vagy éppen magyar óra közepén kell élni. Célszerű a tanórákhoz nem kellő egyéb alkalmazásokat bezárni az óra idejére, illetve kikapcsolni az automatikus értesítéseket is. Ezáltal mi is könnyebben tudunk koncentrálni a tanulásra.

5. Válasszunk megfelelő környezetet a tanuláshoz!

Mivel a család apraja-nagyja otthon van, így könnyen előfordulnak egy-egy óra közben zavaró tényezők. Fontos, hogy kutya, macska, egyéb háziállat ne legyen a szobában, hiszen könnyedén elterelik a figyelmünket. A szobaajtót akkor is érdemes lehet becsukni, ha nincsenek a közelben kiskedvenceink, hiszen akaratukon kívül a családtagok is megzavarhatják a tanóra menetét. Azon kívül, hogy ez nekünk segít a koncentrációban, nem zavarjuk vele az órát és társainkat sem.