Így rendelhetsz sokkal olcsóbban ebédet, vacsorát Budapest legjobb éttermeiből

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik, míg a világon megtermelt csaknem 4 milliárd tonna élelmiszer harmada végzi kukában. Egy magyar fejlesztésű applikáció ezért az élelmiszerpazarlással kapcsolatos közösségi szemléletformálást tűzte zászlójára: az alkalmazáson keresztül kifőzdék, menüztető éttermek és étteremláncok is értékesíthetik a megmaradt, de érintetlen és remek minőségű ételeiket, amivel ők plusz bevételhez, a fogyasztók pedig kedvezményes ajánlatokhoz és változatos fogásokhoz jutnak.

Ahogy arra a Nébih az élelmiszerpazarlás elleni, szeptember 29-én tartott világnapon rávilágított, az élelmiszerpazarlásban Magyarországon is a háztartások járnak az élen. Egy fő egy év leforgása alatt 65 kg élelmiszerhulladékot termel, míg egy átlagos négyfős család csaknem 50 ezer forint értékben dob ki olyan élelmiszert, amit feleslegesen vásárolt meg. A második helyen a vendéglátóipar élelmiszerpazarlásával járó költségei állnak, ami az európai országok átlagát figyelembe véve évente tonnánként mintegy 980 ezer forintnyi élelmiszerhulladékot jelent. Ekkora mennyiségű élelmiszer landol a kukában, illetve megy át a termelési, feldolgozási, logisztikai és megsemmisítési folyamatokon, az ezekkel járó felesleges víz- és vegyszerfelhasználással, valamint szén-dioxid-kibocsátással együtt. Az ENSZ becslése alapján pedig a globális üvegházhatású gáz-kibocsátás 10 százalékáért, és így áttételesen a klímaváltozás negatív hatásaiért is felelős lehet a kidobott élelmiszer.

A fogyasztók oldalán edukációval és szemléletformálással, a szolgáltatók oldalán pedig a kínálat kereslettel történő összekapcsolásával lehet a leginkább segíteni. 2020 szeptember 29-től elérhető TUDATOS applikáció: a magyar digitális fejlesztés a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vendéglátóipari egységeknek is segít, hogy a megmaradt, de jó minőségű ételek értékesítésével többletbevételhez jussanak, a fogyasztóknak pedig az online felületein ad hasznos gyakorlati tanácsokat és tippeket egy tudatosabb, gondosabb életvitelhez. Amelynek az első lépése az lehet, ha kidobásra ítélt ételt "mentünk meg".

Kezdeményezésünkhöz már a fejlesztés alatt több mint 10 étterem csatlakozott és a számuk az applikáció élelmiszerpazarlás elleni világnapra időzített indulásával nőni fog. Úgy gondolom, hogy a fejlesztésünknek köszönhetően minden résztvevő nyertesnek érezheti magát: az érdeklődők az alkalmazáson keresztül olcsóbban juthatnak minőségi ételekhez, az éttermek pedig nemcsak a hulladék tárolására és elszállítására költhetnek kevesebbet, hanem aktívan részt vesznek az élelmiszerpazarlás elleni harcban. Olyan közös döntések meghozatalában segítünk, amelyekkel rengeteg káros anyagtól óvhatjuk meg a bolygónkat. Ezért is külön öröm számomra, hogy szemléletformáló blogunkat és a közösségimédia-felületeinket is már több ezren követik

- mondta Wachtler Virág, az applikációt fejlesztő K&V Green Flowers Zrt. vezérigazgatója. Regisztrációját követően a felhasználó az applikációban egyszerre több ételt is vásárolhat, azonban, ha több szolgáltatótól is szeretne vásárolni, akkor előbb meg kell vásárolnia az egyik helyen kiválasztott tételeket, és azt követen tud a következő helyen vásárolni. Az egyes ételek kiválasztásakor a felhasználó több szűrő (pl. ételtípus, lejárati vagy átvételi dátum, allergén) segítségét is igénybe veheti, majd a szolgáltatóhoz érve, egyedi QR kóddal igazolja a vásárlását. A szolgáltató a rendelés átadásakor, szintén az applikáción belül tudja leolvasni a QR kódot.

Címlapkép: Getty Images