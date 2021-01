Így nulláznák rezsijüket az élelmes magyarok: még az ingyenmilliókból is futna rá

A hazai ingatlanok tulajdonosainak 84 százaléka véli úgy, hogy otthona energiahatékonysági szempontból is felújításra szorul. A felmérésben résztvevők 33 százaléka szeretne napelemet, 26 százaléka napkollektort telepíteni házára a közeljövőben egy friss, reprezentatív kutatásból.

Még a szakembereket is meglepte, hogy az országos felmérés szerint a hazai lakosság körében 100 főből 84 úgy véli, hogy energiahatékonysági felújításra lenne szüksége - derül ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az NRC piackutató legfrissebb, reprezentatív kutatásából. Az energiahatékonysági beruházásokon belül sok minden szerepel - nyílászárók cseréje, fal- és tetőszigetelés stb. -, de a vállalat szakértői most a napelemes megoldások iránti igényt veszik górcső alá.

A kutatás eredménye alapján az energiahatékonysági beruházások között kiemelt helyen szerepelnek a napenergia felhasználásával kapcsolatos beruházások, illetve az ezzel kapcsolatos igények. Az összes válaszadó 33 százaléka gondolja úgy, hogy szüksége lenne áramtermelő napelemre, 26 százalékuk pedig a meleg vizet előállító napkollektor telepítését tartaná fontosnak. A válaszadók mindössze 3 százaléka jelezte, hogy már rendelkezik valamilyen napenergiát hasznosító eszközzel.

A 2021-es év minden eddiginél kedvezőbb lehetőségeket nyújt a lakosság energiatakarékossági - a fűtési, illetve a villanyszámlát csökkentő - beruházásainak megvalósítására - hívják fel a figyelmet a szakértők. A napelemes rendszerek telepítését az elmúlt időszakban a lakosság jórészt banki vagy lakástakarékpénztári megtakarításából fedezte, illetve külső finanszírozást vett igénybe. 2021-től a gyermeket várók, gyermeket nevelők otthonteremtési támogatásból is finanszírozhatják a napelemes rendszerek telepítését, s így a beruházás összegének felét, legfeljebb 3 millió forintot az állam visszafizet számukra a beruházás összegéből utólag. Az év második felére ígérte az ITM egy, újabb napelemes támogatás bevezetését is, ami a tájékoztatások szerint akár a beruházás 30-40%-át is fedezheti.

További előny, hogy 2023 év végéig csatlakozni lehet a "szaldó elszámolási rendszer"-hez, ami lehetővé teszi a napelemes rendszerek tulajdonosainak, hogy a megtermelt és elhasznált árammennyiséget egymással szemben elszámolják. Így csak az éves különbözet után kell fizetniük a szolgáltatónak, illetve a megtermelt többlet után a szolgáltató fizet számukra. (Fontos tudni ugyanakkor, hogy a pályázati pénzt igénybevevők 2021 második felétől már csak az új elszámolási rendszerbe csatlakozhatnak.)

