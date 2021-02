Így lesz garantáltan hiba nélküli az adóbevallásod: nincs ennél egyszerűbb módszer

Már több mint két éve működik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű online nyomtatványkitöltője, az ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás), amivel mindenféle keretprogram nélkül egyszerűen, interneten keresztül, akár okoseszközről is, pár lépésben számos bejelentés és bevallás elintézhető. Az online beküldött bejelentések garantáltan hiba nélkül kerülnek a NAV-hoz.

Az ONYA-val online intézhetők az adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos ügyek. Az alkalmazásban kezelhetők többek között az adat- és változásbejelentések, a kisadózó vállalkozások nyilatkozatai, egyes jövedéki nyomtatványok és az adóelőleg-nyilatkozatok is. A program amellett, hogy rendkívül egyszerű, gyors is: egy magánszemély adószámának kiváltása nem tart tovább néhány percnél. A szolgáltatás ügyfélkapus, telefonos vagy e-személyis azonosítással használható.

Bejelentkezés után az alkalmazás az ügyfél adatait automatikusan betölti, ezért ebben szinte kizárt a hibalehetőség, de a NAV által nyilvántartott adózói adatok a Saját adatok menüpontban le is kérdezhetők, így könnyen áttekinthető az is, hogy kell-e valamit módosítani. Az eSZJA-rendszerhez hasonlóan a felhasználókat itt is az azonnali hibavizsgálat segíti, a program nem engedi beküldeni a hibásan vagy hiányosan kitöltött lapokat.

Az alkalmazáshoz az internetkapcsolat elegendő semmilyen programot nem kell telepíteni. Az ONYA az említett ügyekben az Általános Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ÁNYK) is kiválthatja. Az online szolgáltatások köre folyamatosan bővül: ONYA-n most már bejelenthető a foglalkoztatás háztartási munkára, valamint a katások is online teljesíthetik az előző évről szóló elszámolásukat. Utóbbihoz a többségüknek mindössze három adat megadása (időszak, hónapok száma és elért bevétel) szükséges. Az újításokkal számos kötelezettség adminisztrációja tovább egyszerűsödik.

Címlapkép: Getty Images