Így keresheted magad rommá a lakásoddal: költözni sem kell, itt a matek

Sürgősen új bevételi forrásra van szükséged? Ideje rendezni a diákhitel-adósságod? Olyan gyorsan szabadulnál meg a lakáshitel-tartozásodtól, amilyen hamar csak lehet? A bérbeadástól az ingóságok eladásáig számos szuperegyszerű módja van, hogy ez könnyen menjen.

Sokan nem is gondolnák, mennyi módja van, hogy pénzt keress az ingatlanod segítségével, pedig vannak rá kézenfekvő megoldások, ha tényleg szükségünk van plusz bevételi forrásra. Összegyűjtöttük kedvenc tippjeinket, hogyan juthatunk egy kis pénzhez a lakásunk vagy házunk újragondolásával. az IdealHome segítségével a kedvenceinket.

1. Add ki az egyik felesleges szobád

Sokat nyerhetsz vele, ha az otthonod egyik szobájába albérlőt fogadsz. Nagyobb megyei városokban és Budapesten is sokan keresnek kiadó szobát, főként fiatalok. Csak meg kell hirdetned a szobát, és rövidesen biztosan találsz olyat, aki kivenné. Így még a rezsiköltségeid is lecsökkennek és plusz bevételhez jutsz az albérlő által, ráadásul a jelenlegi albérletárak mellett nem is kevéshez. Már egy másfél szobás lakásban is be lehet arra rendezkedni, hogy albérlőt tudj fogadni, csak megfelelően kell bánni az adott négyzetméterekkel.

Ha valaki a szobakiadás mellett dönt, érdemes tisztában lenni az adózás módjával és mértékével. Magánszemélyként 15 százalék szja terheli az ingatlankiadást: tehát ha 100 ezer forintnyi bevételünk származik egy hónapban, és 1 millió 200 ezer egy évben, akkor éves szinten 180 ezer forint adót kell ezután befizetnünk.

2. Add ki turistáknak

Az AirBnB felfutása óta tudjuk, hogy sokan jobban szeretnek a nyaralás alatt is egy "valódi otthonban", mint egy steril hotelszobában megszállni. Ha olyan helyen laksz, ami kedvelt turistacélpont is, érdemes elgondolkodni, hogy a turistaszezonra kiadd a lakásod egy részét vagy egészét a nyaralóknak az AirBnB-n keresztül.

A lakáshotel üzemeltetés jó időszakos bevételi forrás, viszont hosszú távon már szinte teljes vagy legalább félállásban kell vele foglalkozni, nem is beszélve arról, hogy addig lakni is kell valahol. Sokszor viszont egy jó helyen lévő lakás AirBnB ára egy hétre annyi, mint egy albérlet egy hónapra, így egy nyári időszakban, amikor sok albérlet üresedik meg a főiskolások kiköltözése miatt, könnyen találhat az ember csak szeptemberig kiadó lakást vagy szobát, ahol addig lakik, míg a lakása lakáshotelként üzemel.

3. Add bérbe a kocsifelhajtódat, garázsodat

Ha a városközpontban laksz, vagy egy forgalmas állomás közelében, akkor biztosan találsz bérlőt a kocsifelhajtódra. Érdemes kihasználni, ha nincs autód, és nem is feltétlenül kell ismeretlennek bérbe adnod. Valószínűleg az ismerőseid között is vannak olyanok, akik küzdenek azzal, hogy a belvárosban vagy nem lehet parkolni, vagy nem szívesen hagynák csak úgy az utcán.

Így pár ezer forintot havonta szintén kereshetsz a kihasználatlan felhajtóddal.

Még jobb, ha a lakásodhoz, házadhoz garázs tartozik, de nem használod. Attól függően, hogy milyen frekventált helyen van a garázsod, vagy mélygarázsos parkolóhelyed, 10-50 ezer forintot is kérhetsz havonta a bérlésért cserébe.

4. A legkisebb hely is számít: add ki tárolónak

Ha van még hely a lakásodban, házadban, de albérlőt nem szívesen fogadnál, akkor a plusz szobádat, félszobádat kiadhatod raktárnak. Sokan vannak, akik hosszabb-rövidebb ideig nem tudják másként megoldani ingóságaik tárolását például egy költözés után, minthogy raktárt bérelnek, súlyos havi összegekért. Te is megteheted, hogy meghirdeted a plusz helyiségedet tárolásra, valakinek lehet, hogy épp ekkora helyre lenne szüksége.

Még jobb, ha a lakásodhoz olyan pincerész tartozik, amelyet te semmire sem használsz, és kifejezetten tárolásra találták ki, mert akkor nem kell otthon más dolgait kerülgetned. Sokan egyszerűen megfeledkeznek a pincetárolókról, vagy azért nem foglalkoznak vele, mert az előző lakók ott hagyták a kacatjaikat, és nincs kedvük kipakolni. Pedig megéri!

Attól függően, mekkora tárolóhelyiséget tudsz biztosítani, és hol található 5-25 ezer forintot is kereshetsz vele havonta.

5. Add ki az ingatlanod forgatási helyszínnek

Regisztráld a lakásodat vagy házadat forgatási helyszínként az ezzel foglalkozó oldalakra. Ez a megoldás is jövedelmező lehet, csak nem azonnal, és nem olyan folyamatos jelleggel, mint pl. az albérlő fogadása, vagy a tárolóhelyiség-kiadás.

Az ingatlan elhelyezkedésétől, állapotától függően 5-10 ezer forintot is kérhetsz érte óránként!

Ki ne szeretné egyébként is viszontlátni az otthonát egy filmben vagy reklámban? Ha csak egy reklámfilm forgatásról van szó, minimum akkor is egy napra bérlik ki a lakásokat, ugyanis az még mindig olcsóbb, mint stúdiót bérelni.

Ha a lakásunk megfelelő állapotú, nem csak külső szempontból, hanem például áramellátást tekintve egy forgatáshoz, és bele tudjuk képzelni egy reklámfilmbe, ahol egy háziasszony küzd a koszos ebédhalmokkal a konyhánkban, vagy lehuppannak a kanapénkra a férfiak meccset nézni egy sörrel - tehát olyan kifogástalan a környezet, mint a reklámokban általában, akkor a kiadással napi 100-120 ezer forintért adhatjuk ki forgatáshoz.

Ha kifogunk egy olyan reklámot, promóciós videót, amelynek a forgatása több napig is elhúzódhat, több százezret megkereshetünk pár nap alatt, ha a mi otthonunkra esik a választás.

+1. Add el a cuccaidat

Bármilyen furcsán is hangzik, hogy így tegyük pénzzé az otthonunkat, mindenkinek vannak felesleges dolgai, amiket csak tárol, és valójában jobb lenne megválni tőle. Ilyenek azok a bútorok pl. amik a szívünkhöz nőttek, és minden költözésnél cipeltük magunkkal, de valójában nem illik az otthonunkba. Vagy egy olyan örökölt bútort, amit azért nem adunk el, mert még a nagymamáé volt, de valójában nem szeretjük. Egy összeköltözéskor is gyakran előfordul, hogy a pároknak külön-külön is volt már tévéjük, vasalódeszkájuk, konyhafelszerelésük, amiből így már kettő van a háztartásban.

A legfontosabb, hogy tegyük félre az érzelmeinket, a bűntudatunkat, és mérlegeljünk aszerint, hogy szükségünk van-e az adott ingóságra, vagy sem, illetve hogy nem lenne-e praktikusabb, komfortosabb egy másik bútor helyette. Ha lecserélünk egy antik darabot egy praktikus, modernre, valószínűleg még hasznunk is lesz a cseréből.

Ez természetesen nem csak bútorokra, lakberendezési tárgyakra vonatkozhat, hanem akár ruhákra, könyvekre, régi játékokra, gyakorlatilag bármire. Az interneten mindennek könnyen találhatunk gazdát.