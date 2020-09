Így érettségiznek a diákok ősszel: rendkívüli tanítási szünet jöhet

Tanítás nélküli munkanapok jöhetnek az őszi érettségi időszakában, de a tervek szerint ezúttal normál menetrend szerint zajlanak majd a vizsgák, és megtartják a szóbeli számonkéréseket is, persze szigorú óvintézkedések mellett Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke szerint a tankerületi fenntartású iskolák fegyelmezetten betartják a járványügyi óvintézkedéseket, és zökkenőmentesen zajlik a módosított Nemzeti alaptanterv bevezetése is. Beszámolt arról is, hogy tavalyhoz képest 12 ezer fővel emelkedett a tankerületi fenntartású intézmények dolgozói állománya, és jelen pillanatban mintegy kétezerrel több pedagógus dolgozik ezekben az iskolákban, mint 2019-ben.

Azt mondani, hogy egyáltalán nincs félelem, biztos nem lehet. Van, aki aggódik, de alapvetően nem tapasztalunk pánikhangulatot a tankerületi intézményekben - mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjúban Hajnal Gabriella.

A legfrissebb adataink szerint idén 12 ezerrel több az alkalmazott, mint tavaly ilyenkor. A teljes dolgozói állomány 108 ezerről 120 ezer főre emelkedett egy év alatt. Közülük vélhetően sokan vannak takarító munkatársak is, rájuk most nagy szükség van. Jelentősen - csaknem kétezerrel - emelkedett egyébként a pedagógusok száma is: tavaly szeptember közepén 82 042 aktív pedagógus dolgozott az intézményekben, most pedig 84 483 fő szerepel az adatbázisunkban

- fejtette ki, és arról is beszámolt, hogy egyre több helyen jut be az iskolába a fertőzés. "Van, ahol az egész intézményt átállították digitális munkarendre, másutt csak egy tagozatot vagy egy-két osztályt. Több olyan intézmény is van, ahol már visszavonták a rendkívüli szünetet vagy a digitális munkarendet, és visszatértek a diákok az iskolapadba."

