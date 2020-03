Így élhetik túl a koronavírust a cégek: egyre több adót engednek el nekik

A jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzet miatt kialakult korlátozások nyomán világszerte rengeteg vállalkozás kerül rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe. A nemzeti kormányok az adózás terén is a vállalatok segítségére siettek.

A körülmények, illetve az ehhez kapcsolódó biztonsági intézkedések következményei számos gazdasági szektort rendkívül súlyosan érintenek úgy globálisan, mint Európa-szerte, és ez alól Magyarország sem kivétel. A fogyasztás visszaesése, a turizmus és számos kulcsfontosságú gyár leállása, a vendéglátóhelyek bezárása, az üzletek korlátozott nyitva tartása nyomán rengeteg vállalkozás kerül nehéz helyzetbe, az egyes államok pedig - egyéb intézkedések mellett - az adózás terén is igyekeznek gyors segítséget nyújtani az érintetteknek - írja az Ernst & Young adótanácsadó vállalat közleményében.

: fizetési könnyítést ad a 30 ezer euró alatti adótartozásra biztosítéknyújtás nélkül, valamint 6 millió euró forgalom alatt olyan adónemekre is, amelyekre eddig mindez tiltott volt. Csehországban csökkentett illeték mellett valósul meg ugyanez az intézkedés. Belgium : a spanyolokhoz hasonló fizetési könnyítést adnak, valamint az adófizetési késedelem esetén már nem szabnak ki kamatot és halasztják a bírságolást is.

: bizonyos összeghatár alatt nem bírságolnak a bevallási, adatszolgáltatási határidők elmulasztása miatt, valamint elhalasztották az éppen bevezetés alatt álló e-riportinggal kapcsolatos kötelezettségeket. Bulgária : a bevallási és adófizetési határidőt kamatmentesen vagy csökkentett késedelmi kamattal terjesztették ki.



: március 1-re visszamenőleg a késedelmi pótlék mértékének csökkentéséről döntött 7 százalékról 4 százalékra, fizetési határidő elhalasztását is bevezették, valamint az évközi társasági-adóelőleg módosításáról döntöttek a csökkenő bevételekre tekintettel. A finnek sem bírságolnak az adóbevallás késedelmes benyújtásáért. Románia : szintén kamatmentesen lehet halasztani a vagyonszerzési és öröklési illetékbefizetéseket.



: lehetőséget ad az utolsó, megfizetett törlesztőrészlet visszaigénylésére, illetve az önfoglalkoztatók adóbefizetéseinek (amiyen például Magyarországon a KATA vagy az EKHO) halasztására is. Engedélyezték továbbá a fizetési késedelmeket is, valamint a részletfizetések következő törlesztőrészleteinek kamatmentes elhalasztását, sőt az utolsó részlet visszaigénylését is. Emellett az önfoglalkoztatók adóbefizetéseinek (mint nálunk pl. a KATA, EKHO) elhalasztása mellett döntöttek. Norvégia: a 2020. évben keletkezett veszteség - korlátozások mellett - visszamenőleg elszámolható a 2018-2019. nyereséggel szemben. Továbbá egyéb intézkedések mellett csökkentették a kedvezményes áfa kulcsot (12százalékról 8 százalékra) és eltörölték a légiutas-különadót

A kialakult helyzet miatt hazánkban is számos könnyítést jelentett be a kormány és továbbiak várhatók a következő időszakban, amik segíthetik a vállalkozások túlélését. Korábban a Magyar Nemzeti Bank javaslatára rendkívüli, azonnali intézkedéseket jelentettek be a lakosság és az üzleti szektor megsegítésére (moratórium, THM rögzítése, rövid lejáratú hitelek futamidejének kitolása). Az első gazdaságvédelmi akcióterv alapján a Kormány a legsúlyosabban érintett ágazatokra vonatkozóan járulékcsökkentést jelentett be, könnyítette egyes katás vállalkozók kötelezettségeit, elengedte a turizmusfejlesztési hozzájárulást és a legérintettebb ágazatokban megtiltotta a bérleti díj növelését és a bérleti szerződések felmondását.

A 2020. március 23-án bejelentett intézkedések szintén ebbe az irányba mutatnak: KATA mentesség körének bővítése, médiaszolgáltatók támogatása, a kilakoltatások, lefoglalások és az adóvégrehajtás felfüggesztése, valamint a lejáró gyes- és gyed-jogosultságok fenntartása.

A mostani helyzetben két dolog egyértelmű: senki sem látja előre a megoldást, a gazdaságnak viszont muszáj segítséget nyújtani

- mondta dr. Bajusz Dániel, adóperes szakértő. Az biztos, hogy a magyar kormány követi az európai trendeket, és a bevezetett intézkedések valóban érdemi segítséget jelenthetnek az érintett vállalkozásoknak - fűzte hozzá a szakértő.

