Így alakul át a következő években a Balaton: átfogó program indul, itt vannak a részletek

A következő években megpróbálják erősíteni a Balaton népességmegtartó-képességét - hívja fel a figyelmet friss cikkében a HelloVidék.

A lap beszámolója szerint a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési koncepciójának egyik stratégiai jelmondata a "Megújuló balatoni közösségek!". Ebben a szakemberek a balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítását tűzték ki célul a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén.

Hozzáteszik, jó hír ez azoknak, akik a magyar tengerhez szeretnének költözni. A program keretében ugyanis igyekeznek majd javítani a térség lakhatási feltételeit, ezzel is törekedve arra, hogy a képzett, produktív és aktív korú népesség elvándorlása lelassuljon, illetve az ország más részein élőket, állandó lakosként is a régióba vonzza. A program egyes pontjait a HelloVidék részletesen is kifejti.

Címlapkép: Getty Images