Holnap állítják fel az Ország Karácsonyfáját: mutatjuk, honnan érkezik a fenyő + fotó

Nagy előkészületek után hétfő délelőtt kivágták Székesfehérváron azt az ezüstfenyőt, amely idén az Ország Karácsonyfája lesz. A fenyőt kedden állítják fel a Parlament előtt. A fát a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vágták ki a Surányi utcai ház kertjében, majd daru segítségével a Magyar Honvédség speciális szállítójárművére emelték. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap délelőtt állítják fel a négy tonna súlyú fenyőt az Országház mellett.

A munkálatokat végignézte Molnár Imre tulajdonos is, aki azt is elmondta: családjukban már tavaly felmerült a gondolat, hogy felajánlják a fenyőt, de végül idén került rá sor. Az interneten keresztül tették meg a felajánlást, fényképekkel bemutatva az illetékeseknek a fenyőt, amely elnyerte a döntéshozók tetszését.



Katonák rögzítik a szállítójárműre az ország karácsonyfájának felajánlott fenyőt Székesfehérváron 2020. november 23-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás Katonák rögzítik a szállítójárműre az ország karácsonyfájának felajánlott fenyőt Székesfehérváron 2020. november 23-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás

A tulajdonos nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az eddig a házuk előtt álló fából lesz az Ország Karácsonyfája. Megjegyezte, hogy az ingatlan előző tulajdonosa ültette negyven évvel ezelőtt a mostanra 15 méter magassá, 70-80 centiméter törzsátmérőjűvé erősödött ezüstfenyőt, amely akkor is karácsonyfaként szolgált, és "most ismét ezt teszi, de az egész ország örömére". Molnár Imre elárulta azt is, hogy két egyetemista gyerekükkel közösen, vasárnap mennek a gyertyagyújtásra és akkor megnézik az általuk felajánlott fenyőt mint az Ország Karácsonyfáját.

Az Ország Karácsonyfája adventtől vízkereszt napjáig díszíti a Kossuth teret, lebontását követően pedig a faanyagot - tűzifaként - rászorulóknak ajánlja fel az Országgyűlés Hivatala.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás